Almanya'da Hamburg, avantajı kaptı

Bundesliga'ya çıkacak ve düşecek son takımı belirleyecek play-out maçında Hamburg, deplasmanda Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Almanya'da Hamburg, avantajı kaptı
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19 Mayıs 2022 23:25
Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Bundesliga 2'den Hamburg ile play-out maçında karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan Hamburg, 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, konuk ekip Hamburg'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ludovit Reis attı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 23 Mayıs'ta bu kez Hamburg'un sahasında oynanacak.

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