Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Bundesliga 2'den Hamburg ile play-out maçında karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan Hamburg, 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, konuk ekip Hamburg'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ludovit Reis attı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 23 Mayıs'ta bu kez Hamburg'un sahasında oynanacak.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, konuk ekip Hamburg'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ludovit Reis attı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 23 Mayıs'ta bu kez Hamburg'un sahasında oynanacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ