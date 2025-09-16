Almanya'da Galatasaray korkusu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt'u Almanya'da oynanacak zorlu maç öncesi bilet korkusu sardı.

calendar 16 Eylül 2025 08:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanı ile açacak olan Galatasaray'da taraftarlar bu maç için büyük bir hazırlık içinde.

52 bin kapasiteli Deutsche Bank Park'ta 18 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı tarafa 3 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Ancak Türk taraftarlar, Alman kulübünün koltuklarına hücum edip buradan bilet alırken kombine biletleri de bir maç için kiralamak adına seferber oldu.

Alman ekibi, tribünde Galatasaray'a karşı üstünlüğünü korumak istiyor ve Alman taraftarları kombine iptali ile uyarıyor. Ancak sarı-kırmızılı futbolseverlerin kesenin ağzını açtığı ve biletlere hücum ettiği öğrenildi.


NE YAŞANMIŞTI?

Almanya'nın yanı sıra çevre ülkelerden de Türk taraftarların Frankfurt'a gitmesi beklenirken şehirde Türk nüfusunun 200 binin üzerinde olduğu öğrenildi. 1992'deki Frankfurt-Galatasaray eşleşmesinde Deutsche Bank Park'ta 30 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı izlemişti.

