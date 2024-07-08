Almanlar duyurdu, Dortmund transferden vazgeçti!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Alman basını dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.SKY DE'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'ndan yüksek bonservis nedeniyle vazgeçti.Haberde başarılı oyuncunun Alman ekibi için çok pahalı olduğu belirtildi.Bununla birlikte Brihgton'un ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 30 milyon euro'dan fazla bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.Öte yandan sarı lacivertli takımın oyuncuyu satmak istemediği için ilgilenen takımlardan yüksek bonservis talebinde bulunduğunun altı çizildi.Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.