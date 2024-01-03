Allegri'den Kenan Yıldız açıklaması!

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Salernitana ile oynayacakları kupa maçında Kenan Yıldız'ın 11'de olmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Allegri'den Kenan Yıldız açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2024 16:29
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, İtalya Kupası'nda Salernitana ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Allegri, basın toplantısında herkese süre vermeleri gerektiğini ve Kenan Yıldız'ın Salernitana karşısında 11'de yer almayacağını söyledi.

İtalyan teknik adam, "Kenan yarın oynayamayacak. Şimdi sakin kalmalı ve çalışmaya devam etmeli. Üst düzey bir oyuncu olup olmayacağınızı iki maç belirlemez. Her gün çalışmanız gerekir ve kariyerinizin sonunda yaptıklarınız hatırlanır" ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız, Juventus'un Frosinone ve Roma ile oynadığı maçlarda ilk 11'de yer almış ve Frosinone maçında ağları havalandırmıştı.

Juventus ile Salernitana arasındaki İtalya Kupası son 16 maçı perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery