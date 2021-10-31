Allahyar Sayyadmanesh'ten Zorya'da iki gol!

Fenerbahçeden kiralık olarak Ukrayna Ligi'ndeki Zorya Luhansk takımına giden Allahyar Sayyadmanesh, Metalist 1925 Kharkiv'e karşı iki kez fileleri havalandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Allahyar Sayyadmanesh'ten Zorya'da iki gol!
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31 Ekim 2021 22:58
Allahyar Sayyadmanesh
Allahyar Sayyadmanesh
Fenerbahçe
Ukrayna Ligi'nde Zorya Luhansk, Metalist 1925 Kharkiv'e karşı deplasmanda çıktığı maçı 6-1'lik skorla tamamladı. 

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya Luhansk'a giden İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Metalist Kharkiv deplasmanında 9. ve 55. dakikada fileleri havalandırdı. 

Görkemli bir oyun sergileyen Zorya Luhansk'da takımın kalan gollerini 38. ve 71. dakikada Oleksandr Gladkiy, 77. dakikada Raymond Owusu ve 90+2.dakikada Ahmed Alibekov getirdi. 

Ev sahibinin tek golünü 6. dakikada Andriy Remenyuk kaydetti. 

Allahyar bu sezon Ukrayna Ligi'nde çıktığı 11 maçta 6 gollük katkı sağladı.

Zorya bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve 35 puanlı Dinamo Kiev, 32 puanlı Shakhtar Donetsk'in ardından haftayı üçüncü sırada kapattı. 



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