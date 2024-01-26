Allahyar'ın yeni adresi belli oluyor

Belçika ekibi Westerlo, Hull City forması giyen Allahyar Sayyadmanesh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Allahyar'ın yeni adresi belli oluyor
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26 Ocak 2024 20:58
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu sıralar Hull City'de oynayan Allahyar Sayyadmanesh, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. 

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Belçika ekibi Westerlo, Hull City forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaştı.

İranlı oyuncunun resmi sözleşme işlemleri için Belçika'ya gittiği ifade edildi. 

Westerlo'nun Allahyar transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Hull City formasını 8 kez giyen Allahyar, bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı. 

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