Alimpijevic: 'Bugün kazandık ama içimde şu his yok..'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı Mersin Spor'u 99-86 mağlup ederek sezona ikide ikiyle başladı.



Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Mersin Spor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada karışık duygular yaşadığını ifade etti.



Alimpijevic, maçın ardından şu ifadeleri kullandı:



"Kazandık ama nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. İlk yarıda inanılmaz oynadık ama ikinci yarıda yediğimiz serilere de değinmem lazım. Bakın bugün kazandık ama içimde şu his yok... Neyse, konuşmamak daha iyi. Maçı kazandık, oyuncularımı tebrik ederim."



