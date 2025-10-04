04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
1-045'
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
1-1DA
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-023'
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
0-062'
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-062'
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
1-064'
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-090'
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-090'
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-190'
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Alimpijevic: "Bugün kazandık ama içimde şu his yok.."

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Mersin Spor galibiyetinin ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.

calendar 04 Ekim 2025 17:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alimpijevic: 'Bugün kazandık ama içimde şu his yok..'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı Mersin Spor'u 99-86 mağlup ederek sezona ikide ikiyle başladı.

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Mersin Spor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada karışık duygular yaşadığını ifade etti.

Alimpijevic, maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Kazandık ama nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. İlk yarıda inanılmaz oynadık ama ikinci yarıda yediğimiz serilere de değinmem lazım. Bakın bugün kazandık ama içimde şu his yok... Neyse, konuşmamak daha iyi. Maçı kazandık, oyuncularımı tebrik ederim."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 8 1 3 4 4 10 6
15 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
16 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
17 Kocaelispor 8 0 3 5 4 12 3
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
