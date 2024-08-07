Aliağa Petkimspor, Jordan Wright'i transfer etti

İzmir ekibi Aliağa Petkimspor, Jordan Wright transferini resmen açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Aliağa Petkimspor, Jordan Wright'i transfer etti
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07 Ağustos 2024 16:16
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Jordan Wright ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jordan Wright. Geçtiğimiz sezon NCAA temsilcisi LSU Basketball formasıyla 15,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalaması tutturan kısa forvet Jordan Wright ,birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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