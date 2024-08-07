Aliağa Petkimspor, Jordan Wright'i transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Jordan Wright ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jordan Wright. Geçtiğimiz sezon NCAA temsilcisi LSU Basketball formasıyla 15,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalaması tutturan kısa forvet Jordan Wright ,birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jordan Wright. Geçtiğimiz sezon NCAA temsilcisi LSU Basketball formasıyla 15,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalaması tutturan kısa forvet Jordan Wright ,birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.
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