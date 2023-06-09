Aliağa Petkimspor Başantrenörü Gören'in hedefi, daha rekabetçi bir takım olabilmek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, gelecek sezon takımı daha üst seviyeye taşıyabilme hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Gören'in hedefi, daha rekabetçi bir takım olabilmek
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09 Haziran 2023 16:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, gelecek sezon takımı daha üst seviyeye taşıyabilme hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Gören, yaptığı yazılı açıklamada, her geçen gün büyüyen, kuvvetli ve istikrarlı bir yapının temel taşlarından birisi olmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Yeni sezonda da Aliağa'nın mevcut sevgi ortamına layık olmaya çalışacağını belirten Gören, "Başta kulüp yönetimimiz ve ekip arkadaşlarıma, gösterdikleri güven için teşekkür ederim. Yıllardır büyüyen kuvvetli bir ilişki kurduğumuz Aliağa halkına gösterdikleri sevgi için minnettarım. Daha güçlü ve rekabetçi bir Aliağa Petkimspor için tüm ekip arkadaşlarımla birlikte, büyük bir heyecanla mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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