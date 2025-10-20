20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Aliağa FK zirveye yaklaşıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-0 yenen Aliağa FK üst üste iki maçını kazanıp zirve yarışına ortak oldu.

calendar 20 Ekim 2025 14:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK zirveye yaklaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-0 yenen Aliağa FK üst üste iki maçını kazanıp zirve yarışına ortak oldu. Önceki hafta da evinde Adanaspor'u 8-1 mağlup eden sarı-siyahlılar 19 puana yükselip 4'üncü sıraya çıktı. Lider Mardin 1969 Spor'la arasında 3 puan fark bulunan İzmir temsilcisi yarışta iddialı konuma geldi.

Teknik direktör Polat Çetin galibiyet serisi yakalamanın çok önemli olduğunu belirterek, "Son 5 maçta 4'üncü galibiyetimizi aldık. Bu seride sadece 1 beraberligimiz var. Bizim adımıza önemli bir süreç geçiyor. Galibiyetlerimize devam edip zirve için daha da iddialı olmak istiyoruz" dedi.

Aliağa FK bu hafta bileğinin hiç bükülmediği evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.