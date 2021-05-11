Ali Tandoğan: 'Galatasaray maçında bağrışlara inanamadım'

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



İŞTE ALİ TANDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI



Maçın başında istediğimiz gibi oynadık. Gole kadar pozisyon vermedik. Kornerde bir oyuncumuz, rakibini kaçırdı, kalecimiz boşa çıktı ve golü yedik. Galatasaray golden sonra üstün oynadı ve daha çok üzerimize geldi çünkü gole ihtiyaçları vardı.



Bu kadar genç oyuncuyla oynarken, kolay olmuyor. Bu mazeret değil. Bu oyuncuları da kazanmak için oynattık çünkü oyuncumuz yok. Attığımız golden sonra iyi oynadık. Tek üzüntüm, kendi evimizde oynamadık. Sanki Galatasaray deplasmanındaydık. Her saniye bağırışlar, böyle bir şey beklemiyordum. Yukarıdan sürekli bağrış oldu. Verilen tepkiler çok ağırdı. Biz maçı onlarla oynadık. Maçı oynayamadık, bağrışları, itirazları...



Ölüyü diriltmeye çalıştık ama olmadı. Kolay olmuyor. Buraya dünyanın en iyi hocası da gelse, oyuncu grubunu ayağa kaldıramıyorsunuz. Bir galibiyet alsak, başka olabilirdi. Sözleşmem bitecek, oturup konuşuruz.



