'Ali Koç'u tutmasak tüm servetini Fenerbahçe'ye harcayacak'

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.



İşte Fatih Altaylı'nın aktardıkları:



"Ali Koç Bey'in bir defosu varsa, o da fazla Fenerbahçeli olmasıdır. Fanatiklik düzeyinde Fenerbahçelidir. Geçen günlerde Koç Ailesi'nden biri, "Ya bizim Ali'nin şu kadar serveti var. Tutmasak tamamını 1 senede Fenerbahçe'ye harcar, tüm servetini..." demiş."



