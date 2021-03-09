"Ali Koç'u tutmasak tüm servetini Fenerbahçe'ye harcayacak"

Fatih Altaylı, Koç Ailesi'nden birinin Ali Koç ile ilgili sözlerini Bloomberg HT'de ekranlara taşıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Ali Koç'u tutmasak tüm servetini Fenerbahçe'ye harcayacak'
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09 Mart 2021 09:17
Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

İşte Fatih Altaylı'nın aktardıkları:

"Ali Koç Bey'in bir defosu varsa, o da fazla Fenerbahçeli olmasıdır. Fanatiklik düzeyinde Fenerbahçelidir. Geçen günlerde Koç Ailesi'nden biri, "Ya bizim Ali'nin şu kadar serveti var. Tutmasak tamamını 1 senede Fenerbahçe'ye harcar, tüm servetini..." demiş."



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