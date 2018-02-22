Ali Koç'tan yabancı yönetici planı!

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Başkan adayı, göreve gelmesi halinde birçok önemli projeyi hayata geçirmeye çalışacak. Bunların başında da futbol takımının profesyonelce yönetilmesi geliyor.Bu çerçevede Koç ve ekibi seçildiği taktirde futbol takımının tüm sorumluluğunu üstlenecek bir direktörü başa getirecek. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce denenen ancak sonuç alınamayan bu proje için yabancı bir isim düşünülüyor.Görevde olan teknik adam, doğrudan bu isme bağlı olacak. Bu konuyla ilgili birçok isimle temasta bulunan Koç ve ekibi, nihai kararını henüz vermedi. Ancak göreve gelen kişi takımın sportif ve ekonomik konularında tek yetkili olacak.Koç ve ekibi ise daha çok kulübün ekonomik sorunları üzerine yoğunlaşacak. Futbol takımının başında profesyonel bir ismin getirilmesi, scout sisteminin devreye girmesi ve dünyadaki örnekler dikkate alınarak revize edilmesi gibi takımla ilgili altyapı hazırlandıktan sonra ekonomik çalışmalar başlayacak. İlk etapta kulübün mevcut borcunun yeniden yapılandırılması ele alınacak.