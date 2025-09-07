07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
2-048'
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Ali Koç: "Yeni Teknik Direktörümüzü 24 saat içinde açıklayacağız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör arayışında sona geldiklerini belirterek, "Yerli olursa hakkı İsmail Hoca'nın, ancak yabancı hoca arayışımız sürüyor. 24 saat içinde her şey netleşecek" dedi.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ali Koç: 'Yeni Teknik Direktörümüzü 24 saat içinde açıklayacağız'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmişten bugüne teknik adam tercihlerini değerlendiren Koç, yerli ve yabancı adaylar arasında yürütülen süreç hakkında bilgi verdi.
 
"O GÜN AYKUT KOCAMAN'LA DEVAM ETMELİYDİK"
 
Ali Koç, başkanlığının ilk dönemine atıfta bulunarak, "Aykut hoca Fenerbahçe'yi ikinci yapmıştı. Transfer yapamıyorduk hatırlarsanız. Sattığımız kadar alabiliyorduk. O günlerden bu günlere geldik. O dönem Aykut Kocaman ile devam etmeliydik" ifadelerini kullandı.
 
"Ama o günün şartlarına dönerseniz, kupa finalinde Akhisar'a kaybetmiştik. İnsanlar oynanan futboldan memnun değildi. Tıpkı Jose Mourinho'da olduğu gibi. Değişim gerekiyordu. Bir sene daha beklemeliydim." diyerek pişmanlıklarını dile getirdi.
 
"YERLİ OLACAKSA HAKKI İSMAİL HOCANIN"
 
Yeni teknik direktör konusunda yerli-yabancı ayrımına değinen Koç, "Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" dedi.
 
"SPALETTI'Yİ İSTEDİK, PORTEKİZLİLERE MESAFE VAR"
 
Ali Koç, teknik direktörlük için ilk tercihlerinin İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti olduğunu ancak tecrübeli hocanın bu sezon çalışmama kararı aldığını belirtti.
 
Koç, "Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik." ifadelerini kullandı.
 
"24 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"
 
Fenerbahçe Başkanı, teknik direktörlük sürecinde son aşamaya gelindiğini vurgulayarak, "Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak." şeklinde konuştu.
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
