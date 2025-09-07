Ali Koç: 'Yeni Teknik Direktörümüzü 24 saat içinde açıklayacağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmişten bugüne teknik adam tercihlerini değerlendiren Koç, yerli ve yabancı adaylar arasında yürütülen süreç hakkında bilgi verdi.

"O GÜN AYKUT KOCAMAN'LA DEVAM ETMELİYDİK"

Ali Koç, başkanlığının ilk dönemine atıfta bulunarak, "Aykut hoca Fenerbahçe'yi ikinci yapmıştı. Transfer yapamıyorduk hatırlarsanız. Sattığımız kadar alabiliyorduk. O günlerden bu günlere geldik. O dönem Aykut Kocaman ile devam etmeliydik" ifadelerini kullandı.

"Ama o günün şartlarına dönerseniz, kupa finalinde Akhisar'a kaybetmiştik. İnsanlar oynanan futboldan memnun değildi. Tıpkı Jose Mourinho'da olduğu gibi. Değişim gerekiyordu. Bir sene daha beklemeliydim." diyerek pişmanlıklarını dile getirdi.

"YERLİ OLACAKSA HAKKI İSMAİL HOCANIN"

Yeni teknik direktör konusunda yerli-yabancı ayrımına değinen Koç, "Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" dedi.

"SPALETTI'Yİ İSTEDİK, PORTEKİZLİLERE MESAFE VAR"

Ali Koç, teknik direktörlük için ilk tercihlerinin İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti olduğunu ancak tecrübeli hocanın bu sezon çalışmama kararı aldığını belirtti.

Koç, "Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik." ifadelerini kullandı.

"24 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanı, teknik direktörlük sürecinde son aşamaya gelindiğini vurgulayarak, "Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak." şeklinde konuştu.