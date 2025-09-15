Ali Koç'tan Kulüpler Birliği için flaş karar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a tepki olarak bir açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerinin durdurulacağı belirtildi.
"3 TEMMUZ EN BÜYÜK KUMPASIN ADIDIR"
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, "Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir.
Şunu herkes bilmelidir: 3 Temmuz, FETÖ'nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır. O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe'dir. Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir. denildi.
"ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ"
Ali Koç'un yayınlanan açıklamasında ayrıca, "Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde "Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi" olarak yer verilen bu alçak kumpasa halâ "şike" diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır.
Trabzonspor Başkanı'nın "mağdur edebiyatı" ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir."
Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir. Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek. Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ'nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz." ifadeleri kullanıldı.
"F.BAHÇE'YE ŞİKECİ DİYENİN ARKASINDA DURMAM"
Son olarak açıklamada, "2010 – 2011 Şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe'dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir. Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır. Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız !
Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz. Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz. Fenerbahçe'nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir. Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez." ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözleri hakkında bir açıklama yaptı.
"GENÇ'İN SÖZLERİNİN ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ"
Doğan, Ali Koç'un açıklamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz."
"TRABZONSPOR CAMİASI BU KONUDA HER ZAMAN TEMİZ"
Ali Koç'un sık sık 3 Temmuz üzerinden açıklamalar yaptığını belirten Doğan, sert bir dille yüklendi:
"'Mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil. Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu."
"TRABZONSPOR FETÖ İLE YAN YANA GELMEDİ"
Doğan, kulübün duruşuna vurgu yaparak, "FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı." sözlerini kullandı.
"2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR"
Başkan, 2010-2011 sezonuna da değinerek, "3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır." dedi.
"DİLİNİZE DİKKAT EDİN"
Ertuğrul Doğan, açıklamasının sonunda Ali Koç ve yönetimine uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz."
