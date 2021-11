Ali Koç: 'Pereira ile devam! Görevi bırakmıyorum'

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç konuşuyor. FBTV'de camianın karşısına çıkan Ali Koç gündemi değerlendirdi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE BULUŞACAĞIZ"



Çok uzun tutmayacağız. İlerleyen günlerde birazcık daha kapsamlı buluşmaya ihtiyacımız olabilir. Diğer basın mensuplarına da açabiliriz. Son günlerde yaşananları değerlendirmekte fayda var.



"TRANSFERLER GEÇE KALDI"



Öncelikle güzel bir yaz kampı geçirdik. Birkaç senedir olduğu gibi bazı transferlerimiz elimizde olmayan sebeplerden son dakikaya kaldı. Genelinde iyi bir kamp dönemi geçirdik. Ondan sonra sezona iyi bir başlangıç yaptık.



"EN İYİ KADRO BİZDE"



Samandıra için en iyi iklimi, şartları tesis etmeye çalıştık. Homojen bir yapı, herkesin her şeyden önce takımı öne koyduğu, aile ortamı olan, birlikte savaşan, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için ruhunu yansıtacak, camianın değerini karşılayabilecek, özel ve profesyonel hayatını bu saikler doğrultusunda yaşayacak bir takım kurmaya çalıştık. Takım kurmaya çalışırken FFP gibi elimizde olmayan sebeplere, manevra alanımızı daraltan nedenlere rağmen en iyi kadroyu kurduk. Kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi.



"HERKES, BİZİ ÖVÜYORDU"



Toksik unsurlardan Samandıra'yı temizlemek için hamlelerimiz oldu. İyi havayla başladık. İyi hava, kötü günlerde test edilir. Kazanmayı hazmetmek kolaydır. Önemli olan kaybetmeyi hazmetmektir. Ne kadar çabuk reaksiyon vereceğin önemlidir. 7. haftaya lider girdik. Takım da övülüyor, hoca da övülüyor, her şey güzel giderken ondan sonraki 4 haftada yaşadıklarımız, futbolun olağan akışına ters şekilde performanslar, zaten kırılgan olan camiamızda bu sene de mi boşa geçecek endişelerini yarattı. Bir nebze de insanları ümitsizliğe ittiler.



"ANLAMSIZ PANİK! ÜMİDİNİZİ KAYBETMEYİN"



Samandıra'da daha fazla mesai vereceğiz yönetim olarak. Çok büyük değişikliklere gitmemiz gereken ortam yok. 4 hafta evvel nasıl başka ortamda olup, sonraki 4 haftada kötüye gittiysek, bundan sonraki 4 haftada daha iyiye gidebiliriz. Ondan önceki sezon 22. haftada nasıl favoriysek, sonraki hakem hatalarıyla 7 haftada doğrandı. O da hayatın olağan akışına aykırıydı. Evet saha içi hatalar oldu ama doğrandık diyemem. Anlamsız paniğe girdik. 2 sezon önceki duruma göre sezonun çok başındayız. Biz ümidimizi kaybetmedik, camianın da ümidini kaybetmemesi gerekir. Biz bu enerjiyi kötüye götürürsek bindiğimiz dalı keseriz. Fenerbahçe'nin şampiyonlukları müşkül durumlarda büyük mücadeleler, emekler verilerek alınmıştır. Tespit ettiğimiz, giderdiğimiz sorunlara ek olarak daha da güçlendirmek. Takımın sahada baş kaldırmasıyla normal günlere geri dönebiliriz. Bundan zerre kadar şüphemiz yok.



"PEREIRA İLE DEVAM!"



Rakipler 1 sorgulanıyorsa, Fenerbahçe'de 10 sorgulanırsın. Vitor Pereira ilk anons edildiği günden beri hedef tahtasına kondu. Başka birini bulamadınız mı, edemediniz mi falan. Fenerbahçe kötü gittiği zaman coşkusu daha çok artan, hem camia içi hem camia dışı, durumlar. Vitor Pereira hem yabancı olduğu için, yabancılara tahammülünüz yok, çok bildiğiniz biri x bir Türk hoca sabredin der, yabancılara 2-3 haftada gönderin der. Hem yabancı hem Fenerbahçe hocası olduğu için Vitor Pereira'ya kredi, esneklik az. 1-0 mağlup başladı. Pereira buraya para için gelmedi. Son 3 senede Çin'de kazandığınız paralara bakın, telaffuz etmek istemiyorum, akıl edemezsiniz. Adam buraya bir hikayeyi bitirmeye geldi. Biz de kendisini Türkiye'ye aşinası olması, bizden sonraki performansı, altyapı tecrübesi, gençlere önem vermesi, kimyanın uyuşması vs. buraya getirdik. Doğru yaptığımızı düşünüyorum hala..



"G.SARAY MAÇINDA DA DEĞİŞMEZ"



Tazminatını veremiyorlar falan diyorlar. Aslında yıpratılmak istenen benim. Hoca borsası falan. Benim fıtratımda yok. Hoca ararsam haberin olur dedim. Arkadan iş çevirecek biri değilim. Hocaya destek vereceğiz, öneri vereceğiz. Öbür taraftan hoca arayacağız. Bu bizim işimiz, tarzımız değil. Tabii B Planı olmalıdır. Ancak, bizim şu an B planımız yok. Galatasaray maçından sonra da değişmeyecek bu düşüncem. Biz Galatasaray'ı orada yeneceğiz. Olası kötü sonuçta radikal değişiklik yapmayacağız.,



"TAZMİNATI YOK"



Baktılar hoca gitmiyor. Sonra Galatasaray maçı sonucuna göre gidecek dediler. O da olmayınca, şimdi de tazminat konusu geldi. Bu dezenfarmasyon tamamen. Hocanın tazminatı yok. Tazminat pazarlığı yapacak maddi durum da yok. Hocanın da ne kadar samimi olduğunu, başarı için fedakarlıkları da biliyorum. 5 sene çalışmasa arkasına dönüp bakmaz. 10 yıllık birikim sağlamış.



"10 PUAN FAZLA AMA..."



Bir kriz yönetimi var. Ne yaptık biz? Biz buraya gelip her istişare yaptığımızda görüntü vermiyoruz. Dostlar alışverişte görsün durumumuz yok. Siz her seferinde haber yapalım mı diyorsunuz, ben yapmayın diyorum her seferinde. Biz hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Çok yüksek gibi gelebilir. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda.



"ARKASINDAN İŞ ÇEVİRMEYİZ"



Bu oyun sistemi en zoru. Herkes aynı frekansta olmalı. Herkes çalışmalı. Bir dişli bozulunca tüm çarklar bozulabiliyor. En zor formasyonlardan birini yapacak birkaç eksiğimiz var. Sezon başında biliyorduk. Hoca bu riski aldı. 3'lü formasyon Türkiye'de pek tutmuyor. Git kafanı dinle dedik. Git 24 saat şalteri kapat, sonra çözümü buluruz dedi. Hocamız kendi oyun sistemiyle ilgili, bu kadroya daha çok uyabilecek sistemin ne olduğuna dair çözümü düşündü.



Fenerbahçe hocasının arkasından iş çevirip başkalarıyla görüşmüyor. Bunlar hurafe. Hoca değişikliği daha önce yaptık, verim alamadık. Biz hocamızdan memnunuz. Problemleri çözülebileceğine dair şüphemiz yok. Kaç ülkede çalışmış, şampiyon olmuş bir hoca. Biz bu hocayla devam edeceğiz.



"MESUT ÖZİL İLE SORUN YOK



Burada sezon başından beri Van Persie olayı yaratılmaya çalışılıyor. Fenerbahçe'deysen hayatın zor. Mesut daha sık oynamak istiyor, haklı olarak. Oynamaya aç. Sezon başında maç eksiğinin giderilmesi için aldığı süreler zaman içinde arttı. Hocamız Mesut'un neler yapacağını biliyor, hepimiz biliyoruz. İyi bir Mesut'un yaratacağı harikaları hepimiz biliyoruz. Mesut'un kabiliyetlerini tartışmaya gerek yok. Oyun sistemiyle Mesut'un yapabilecekleri zaman zaman örtüşmeyebiliyor. Hocanın Mesut'a karşı önyargısı yok. Nasıl kullanabileceğini biliyor.



"MESUT İŞİNE ODAKLANSIN"



Mesut aşık olduğu ülkeye, taptığı takıma geldi. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut'un da artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir yana koyup Fenerbahçe'ye nasıl en iyi katkıyı veririm bunlara odaklanması gerekir. Fiziksel durumu iyiye gidiyor ama ne talihsizliktir ki 10 günlük sakatlık yaşadı. Kayseri maçından önce sadece 1 idman yapabilmişti takımla. Sonradan girdi, neler yaptığını gördük.



"VITOR HOCA, MESUT'U DÜŞÜNSÜN"



Bununla beraber Vitor Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Ona en uygun sistemi nasıl tesis eder? Ona çalışıyor zaten. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor.



"KADROYU EN İYİ ŞEKİLDE..."



Hocamız Mesut ve tüm kadroyu en iyi şekilde nasıl kullanırım diye bir daha düşünmesi gerekir. Şans hiç yanımızda değil. Hangi takımın 3 kaptanı birden aynı anda sakat? Hocamız en iyi kadronun kendisinde olduğunun bilincinde. Burada esas olan Fenerbahçe'dir! Ne futbolcu, ne hoca üstünde değil. Önemli olan Fenerbahçe'nin maçlar kazanmasıdır. Biz de bu bilinçle işlerimizi yürütüyoruz.



İSTİFA TEPKİLERİNE YANIT



'Yönetim istifa' tezahüratları hakkında...



Herkesin görüşüne saygılıyım. Ben aynı kanaatte değilim. Ne olduğunu etraflıca konuşalım. Bizim, sadece bu sezon değil, geldiğimizden beri hangi şartlarda bu kutsal görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Bilinmeyenler var, bilinip konuşulmayanlar var. Zamanı gelince bunları ifade edeceğiz. Bilin ki rakipler şampiyonluk için 1 efor sarf ediyorsa, biz 5 efor sarf ediyor. Niye Fenerbahçe'de olan şeyler başka camialarda olmuyor? Bunu taraftarlarımıza soruyorum. Bunun çok iyi irdelenmesi lazım. Neden rakiplerin eski yöneticileri, Fenerbahçe'nin eski yöneticileri gibi davranmıyor.



ESKİ SPORCULAR...



Fenerbahçe'den ayrılan bir sporcu yorumcu olunca neden Fenerbahçe'yi çok eleştirip, 'aman adil olayım' derken, neden rakip takımdakiler sporcu olunca böyle olmuyor. Sorun taraftarlar kendilerinize. Neden söz konusu Fenerbahçe olunca, Fenerbahçeli yorumcuların durumuyla rakip yorumcuların durumu arasında siyah ile beyaz arasında fark var.



"EN BÜYÜK ZARARI VERİYORLAR"



Federasyonda görev yapan isimler var. Diğer takımların mensubu yöneticiler TFF'de kendi kulüplerine sahip çıkıyorlar. Buna mukabil Fenerbahçe'yi temsil ettiği söylenen, biz kimseyi vermedik ama Fenerbahçe'ye en büyük zararı nasıl bu 'Fenerbahçeli yöneticiler' veriyor.



"TARAFTARI ANLIYORUM"



Fenerbahçe'de başarı taraftardan geçiyor. Diğer takımlarda bizim kadar sosyal medya bölünmüşlüğü var. Taraftar hancıdır, geri kalan yolcudur. Her türden samimi protestoya saygım sonsuzdur. Boynum kıldan incedir. Gönülden ve samiminin altını çiziyorum. Taraftar 7 sezondur yaşananların verdiği kırılganlık, mutsuzluk, beklenti... Son 2 sezondur çok iyi başlayıp kötü gitmesi, yine mi demelerini gayet net bir şekilde anlıyorum.



"KADIKÖY'DE YAPILANLAR HOŞ DEĞİL"



Hiçbir camia yok ki, söz konusu camiaları olunca elini taşın altına koyup, gerektiği zaman camiasına kalkan olmuş, takımlarına itici güç olmuş, tarihe bakın Fenerbahçe gibi bir camia yoktur. Böyle olan bir camianın taraftarlarının, kötü giden bir maçta 'Üç üç' diye bağırmaları, beraberliği yakalayacak penaltıda ıslıklamaları, rakip gol kaçırınca ah vah yapmaları yakışıyor mu? Başkanınıza istediğiniz kadar kızın ama maç sonuna bırakın. Futbolcuların günahı yok. Biz kazanacaksak bu ekiple kazanacağız. Bu protestoların içinde bir kesim de var ki tamamen başkanı yıpratalım, bir yerde takati, gücü kalmasın. Bunu yapınca benden çok takıma zarar veriyor.



"10 PUAN FARK KAPANIR"



10 puan gerideyiz ancak kapanmayacak fark değil. İkinci yarılarda böyle farklar kapatılmıştır hem de. Hiç kapanmayacak fark değil. Puan farkı olabilir ama bazen isminiz, gücünüz, tarihiniz sizi şampiyonluğa götürür. Kimse rehavete kapılmasın. Biz aşağı çekilmediğimiz müddetçe eskiden olduğu gibi ya da birileri itilmediği müddetçe yarışın içindeyiz. Tereddütüm yok. Tek tereddüttüm bu tepkiler. Bu tepkiler takıma zarar veriyor. Beni her türlü tenkit edin ama takımınızı destek olun sonuna kadar.



"İÇ SAHADA ANLAM VEREMİYORUM"



İç sahada yaşananlara anlam veremiyorum. Hayatın olağan akışına aykırı. Biz aynı hoca, aynı takımla deplasmanda puan rekoru kırdık, iç sahada puan kaybı rekoru. Kendi sahamızda anlam veremediğimiz kayıplar veriyor. İlk yarıyı önde bitiriyoruz, 3-4'mü olur derken maç yüreğimiz ağzımızda bitiyor.



"KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMADIK"



Tribünlerde hareketlenmeler olacağını geçen sezon seçim öncesi verdiler. Biz kardeşi kardeşe kırdırtmadık. Onun kombinesini iptal et, buna bedava kombine ver. Fenerbahçe tribünleri son yıllarda bölündü. Bizim sizin sevginize, desteğinize ihtiyacımız var. Hiç olmadığı kadar var. Bu destek olmadan yapamayız. Büyük resmi iyi görün. Şampiyonluk istiyorsanız şimdiden havlu atmayın. Biz atmadık. Bizim ümidimiz kesilmedi, sizin de kesilmesin.



"DEVRE ARASI GEREKEN..."



Devre arası gereken müdahale yapılır. Bu kriz yönetilir. Fenerbahçe yükselişe geçecektir. Bundan hiç şüphem yoktur. Destekleyip desteklememek taraftarın vereceği karar. Ben görüşümü paylaşıyorum.





