Ali Koç: 'Miha Zajc'ın parasını geri alacağız'

Fenerbahçe Kulübü'nün Mali Genel Kurulu'nda Miha Zajc'ın bonservis ödemesinde dolandırılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.



Fenerbahçe'nin Miha Zajc için Empoli'ye yapacağı son taksit ödemesinde araya giren dolandırıcılar, parayı kendi hesaplarına yönlendirdi. Mahkeme, söz konusu dolandırıcılardan parayı iade etmesini istedi. Bir genel kurul üyesinin konuyla ilgili son durumu sorması üzerine bilgi verildi.



İlk olarak konuşan Ali koç "Murat Akay Bey, bir konuya değindi. Teşekkür ederim. Haz etmediğim bir kongre üyesi değinmişti, ben atladım. Sayın Fethi Pekin cevap verecektir. Miha Zajc'a gönderilen para, her şirketin başına gelmiş bir yöntem sebebiyle para yanlış yere gitti. Bunun hesabı soruluyor." dedi.



Daha sonra açıklama yapan Fenerbahçeli Yönetici Fethi Pekin, "Miha Zajc ile ilgili taksit ödemesi, "fishing" denilen sanal bir dolandırıcılık sistemi ile başka bir hesaba gönderildi. 2020 yılında bu olay başımıza geldi. Başkanımız da ifade etti. Bir siber suç, dolandırıcılık olayı. Taksit ödemesi başka bir hesaba yapıldı. Fenerbahçe dolandırıldı! 831 bin 929 Euro'ydu. 384 bin 521 bin Euro'yu tahsil ettik. Kalan para için dolandırıcıların mal varlıklarına haciz ve rehinler konuldu. Süreç içinde tamamen tahsil edeceğini söyleyelim. Paranın bir kısmını geri aldık, dolandırıcıların hesaplarına rehin kondu. Fenerbahçe'nin parası tekrar eksiksiz şekilde kasaya konacaktır. 384 bin euro tahsil edildi, geri kalan parayı da alacağımızdan şüphem yok." açıklamasını yaptı.





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