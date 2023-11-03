Telefonla bağlanmak tarzım değildir. Sanırım başkanlığımda ilk defa bunu yapıyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. 100. yıl nedeniyle açıklama yapmadık. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Çok garip olaylar yaşanıyor.

"BUGÜN YOLUN BİTTİĞİ YERDEYİZ"



"Bu hafta birkaç gün sakatlıklarla uğraştık, bu konulara eğilmedik. İyi ki eğilmedik. Bugün yolun bittiği yerdeyiz. Saha içi ve saha dışında garip olaylar yaşanıyor. Tüm lig için garip hakem hataları var."



MEHMET BÜYÜKEKŞİ İÇİN AÇIKLAMA



"Bizim artık sabrımız tükendi. TFF ile ilgili sabrımız tükendi. Başkanın niyetini sorgulamak durumundayız. Kendisine çok güvendim. Ancak geldiğimiz noktada yaşananlar, yapılanlar, iddialar, söylemler... Bunlar ele alınmıyor. Bu durum bizleri endişeye sevk ediyor."



"TFF SORUMLUDUR"



"Bugün istifa oldu. Bir hakem eşinden açıklama oldu. Doğru veya yanlış bilmiyoruz. Alper Ulusoy ile ilgili iddialar var, o maça çıkacak. Finansal iddialar, kara paklama olayları iddia ediliyor. TFF açıklama yapmış. Bunu ispatlamak çok basit. Tribünler bomboş. TFF 'Beni ilgilendirmez' diyemez. Temiz olması için futbolun TFF sorumludur. Gücünü açan şey varsa, devlete başvurur."



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Pazar gününü bekleyin! İzmir grubu hazırlıklı olun, size söylüyorum

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"TFF BAŞKANI ÇARPIŞTIRMAK İSTEMİŞ"



" TFF Başkanı, kulüp başkanlarını çarpıştırmak için aynı anda randevu vermiş! İki kulüp başkanı da bunun şık olmadığına hem fikir. İyi niyetle bu iddiaların üzerine gidilmiyor, bu kabul edilecek bir şey değil. TFF Başkanı dürüst değil demedim. İyi niyetinden şüphemiz oldu. Atamalardan, hakem performanslarından çok rahatsızız. Kötü performansı olanların bazılarına maç verilmesi, bazılarına maç verilmemesi... 'TFF Başkanı ne yapsın?' artık bizim için geçerli değil. "



TRABZONSPOR MAÇI



"Yarın güzel bir maç olsun. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. İsmail Hoca'ya da sordum 'Her şey iyi giderken 4 stoperini kaybettiğin oldu mu?' dedim. 'Hayır' dedi. Biz takımımıza inanıyoruz. Maçın sonuna kadar takımı desteklesin taraftar. İnşallah bu maçı kazanacağız."

