Ali Koç: 'Beşiktaş getirdi, ne oldu gördünüz'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a konuk olduğu canlı yayında Beşiktaş örneği ile futbol aklı hakkında açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ GETİRDİ, NE OLDU GÖRDÜNÜZ"
"Futbol aklı diye bir şey geliştirdi, sorsan kimse söylemez. Futbol aklı şöyleymiş. Beşiktaş, futbol aklı diye iki eski oyuncusunu getirdi, ne oldu gördünüz. Bizim 1 numaralı futbol aklımız Devin Özek'tir. Eski oyuncularımızla da görüştük. Akıl akıldan üstündür lafına ben inanan biriyim. İstişare eden, konuşan bir insanım. Yaratmak istediği hava, Ali Koç kimseye danışmadan kafasına göre karar alıyor. Bu seneki futbol aklımızı, Sayın Mourinho'nun olduğu dönemden bahsediyorum, geliştirirken Devin'den etkilendi Mourinho. Yaklaşımını beğendi. Biz farklı bir metod ve sistemle kadro kurduk. Rastgele aldığımız oyuncu yok. Yusuf Akçiçek'in satışı da limit için önemliydi. Biz 4 gençten 100 milyon Euro'ya yakın satış yapmışız. Hiçbir ticarette böyle bir geri dönüş. Arda'yı 250 bine aldık, 20 milyona sattık. Yusuf'u 22 milyona sattık. Yusuf'a yaptığımız yatırımla aldığımız para. 19 maça çıktı. 19 kere ilk 11 ve 22 milyona gitti. Bu yaşta Suudi Arabistan'a gitmesini istemezdim. hiç gitmesini istemezdim. Mecbur kaldık."
