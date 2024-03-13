Ali Koç, başkanlığı bırakacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığı bırakıp bırakmayacağı yönündeki soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com
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Ali Koç, başkanlığı bırakacak mı?
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13 Mart 2024 16:22
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ali Koç, başkanlığı bırakıp bırakmayacağına yönelik gelen soruya da cevap verdi.

Ali Koç, "Bu savaşta Fenerbahçe'yi bırakacak mısınız, ayrılacak mısınız?" şeklinde gelen sorunun ardından şu cevabı verdi;

"Benim başkanlığa devam edip etmeyeceğim, gündem değil."

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