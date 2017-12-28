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Ali Dürüst'ten Dursun Özbek'e ret!

Cengiz Özyalçın ve "Fatih Terim gelirse benzin döker kendimi yakarım" diyen Eşref Alaçayır, başkan Özbek'ten aflarını istedi. Osman Kocaman, Mehmet Onur Tan, Ahmet Cebeci, Ozan Oral ve Cevat Genç listeye girmesi beklenen isimler...

Kaynak: Hürriyet
Ali Dürüst'ten Dursun Özbek'e ret!
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28 Aralık 2017 06:19
Galatasaray'da 20 Ocak'taki genel kurul için adayların yarın akşama kadar Divan'a listelerini teslim etmeleri gerekirken, başkanDursun Özbek de ekibini oluşturmaya başladı.

İşte Özbek'in listesi ile ilgili son gelişmeler:

Mevcut ikinci başkan Cengiz Özyalçın yeni yönetimde yer alamayacağını Özbek'e iletti. Başkan yardımcısı Eşref Alaçayır da, yeni yönetim kurulunda olmayacak. Fatih Terim hakkında geçtiğimiz yıllarda, "Gelirse benzin döker kendimi yakarım" diyen Alaçayır'ın, Özbek'e, "Bu iddia sizi de, beni de yıprattı" dediği öğrenildi. Özbek'ten affını isteyen diğer isim ise Tarık Taşar oldu.

SEZGİN VE YÜCE KALIYOR

Dursun Özbek'in şimdiki yönetim kurulundan kesin olarak listesine dahil edeceği isimler ise Nasuhi Sezgin ve Ali Yüce... Önce istifa eden 4 yönetici ve affını isteyen 3 isim dahil edildiğinde Özbek listesine en az 7 yeni isim alacak.

DÜRÜST YİNE 'HAYIR' DEDİ

Peki yönetimde yer alacak yeni isimler hangileri? Kocaman Balıkçılık'ın sahibi Osman Kocaman, Özbek ile görüştü ve listesine girmeyi kabul etti. Mehmet Onur Tan, Ozan Oral, Ahmet Cebeci ve Cevat Genç de Özbek'in listesinde yer alacak.  Özbek, pazartesi günü Ali Dürüst ile Türk Telekom Stadyumu'nda görüştü, ikinci başkanı olmasını istiyordu. Ancak Dürüst, teklifi kabul etmedi.

Özbek daha sonra Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşı ve Paris Eski Büyükelçisi Hakkı Akil ile bir araya geldi. Akil de yönetime girmeyi kabul etmedi. Hakan Üstünberk ve Ali Gürsoy da, yoğun iş hayatları nedeniyle olumlu yanıt vermedi.

ERKEN SEÇİME DAVA TEHDİDİ

Erken seçime tepki gösteren üyeler, 20 Ocak'ta göreve gelecek yönetimin Mayıs'ta yeniden seçim yapmasını savunuyor.

Birçok üye Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçilirse Galatasaray'ı Mayıs ayında yeniden seçime götürmek adına konuyu mahkemeye taşıma düşüncesi içinde...

Bu arada, Galatasaray camiasında çok sayıda üyenin, "aday ol" çağrısına karşın eski başkan Duygun Yarsuvat tekliflere olumsuz karşılık verdi.

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