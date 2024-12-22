Ali Çamlı: "Bugün 3 puan bizim"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı öncesi, "Bugün 3 puan bizim" açıklamasında bulundu.

Haber; Sporx.com
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Ali Çamlı: 'Bugün 3 puan bizim'
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22 Aralık 2024 13:48
Süper Lig'de oynanacak Kayserispor - Galatasaray karşılaşması öncesi sürpriz bir buluşma gerçekleşti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'nu Erciyes Dağı'nın zirvesinde ağırladı.

"BUGÜN 3 PUAN BİZİM"

Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'ı, Erciyes'in zirvesinde misafir eden Ali Çamlı, bu anlamlı buluşmada sıcak mesajlar verdi. Kayseri'nin doğal güzelliklerini misafirlerine tanıtan Çamlı, şehrin misafirperverliğini de sergiledi. Başkan Çamlı, "Bugün 3 puan bizim" diyerek takımına olan inancını vurguladı.

Ziyaret boyunca misafirlerini Kayseri'nin tarihi ve turistik yerlerini de gezdiren Ali Çamlı, verdiği pozlarla dikkat çekti. [Haber: Faruk Aydemir]

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