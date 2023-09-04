Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu

Adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anılan Alfredo Morelos, Santos'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu
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04 Eylül 2023 19:09
Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu.

BREZİLYA'YA GİTTİ

27 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Brezilya ligi ekiplerinnden Santos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alfredo Morelos, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelsede bu transfer gerçekleşmedi ve yıldız golcü Santos'un yolunu tuttu.

45 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers formasıyla 45 resmi maçta forma giyen Alfredo Morelos bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

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