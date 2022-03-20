Alfons Groenendijk: 'Alt sıralarla işimiz kalmadı'

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 4-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, ligde 8 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak tehlikeli bölgeden uzaklaştıklarını söyledi.



Groenendijk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, GZT Giresunspor'u farklı yendikleri için mutlu olduklarını belirtti. Bu galibiyetle yenilmezlik serilerine bir üç puan daha eklediklerini dile getiren Groenendijk, şunları kaydetti:



"Müthiş bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle ligin alt tarafıyla işimiz kalmadı. Bu başarının sırrı soyunma odası. Yedek kulübesinden gelenler bugün maçı kazandıranlardı. Ürettikleri skor bizi galibiyete ulaştırdı. Oyuncularımızın her biri takım oyununa önemli katkılar sunuyor. Maç maç ilerliyoruz. Başımızı yukarıya çevirip gidebileceğimiz en uzak yere yenilmeden devem etme niyetindeyiz."



Groenendijk, Antalyaspor'un başarısının tesadüfi olmadığını, gelecek sezon planlamasının süreç istediğini sözlerine ekledi.





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