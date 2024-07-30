Alexander Sörloth, İspanyol devine imza atıyor!

Villarreal forması giyen Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak üzere. İşte detaylar...

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Alexander Sörloth, İspanyol devine imza atıyor!
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30 Temmuz 2024 18:16
Villarreal'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, tarihi bir imza atmaya hazırlanıyor.

L'Equipe'te Villarreal'in 28 yaşındaki golcüsü Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmaya yakın.

35 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Habere göre Atletico'nun Norveçli golcü için 35 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

Öte yandan iki kulüp arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sörloth, İspanyol ekibinde geçen sezon 41 maça çıktı ve 26 gol, 6 asist yaptı.

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