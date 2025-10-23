Stuttgart'ın file bekçisi Alexander Nübel, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli kaleci, takımın genel performansını olumlu bulduğunu ancak sonuçtan memnun olmadığını ifade etti:
"Genel olarak iyi bir maçtı ama sonuç elbette hayal kırıklığı yarattı. Çok sayıda şut attık, ancak Fenerbahçe kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratamadık. Defansif olarak çoğu aşamada iyi savunma yaptık, ancak ikinci yarı biraz daha açık geçti. Şimdi hızlı bir şekilde toparlanmalı ve Mainz maçına hazırlanmalıyız. Bundesliga'daki galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz."
Alexander Nübel: "Hayal kırıklığı yaşadık"
Stuttgart'ta Alexander Nübel, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Stuttgart'ın file bekçisi Alexander Nübel, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Madrid'de Türk düellosu: Arda güldü, Kenan üzüldü!
-
9
Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a gitti!
-
8
Fenerbahçe'de Stuttgart maçı öncesi Duran ve Ederson'da flaş gelişme!
-
7
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri!
-
6
Fenerbahçe'den "Tschüss!" paylaşımı!
-
5
Samsunspor, Konferans Ligi'nde kayıpsız gidiyor!
-
4
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!
-
3
Kerem Aktürkoğlu'ndan Başsavcılığa şikayet!
-
2
Fenerbahçe - Stuttgart: 11'ler
-
1
Ajax'tan Galatasaray'a övgü: "Tarihin en iyilerinden"
- 01:20 EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko!
- 01:17 Oleksandr Shovkovskyi: "Rakibimiz çok güçlü bir takım"
- 01:15 UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta sona erdi
- 00:57 Kızılyıldız, Sasa Obradovic ile 3'te 3 yaptı
- 00:49 Milano 19'dan geri dönüp kazanamadı
- 00:37 Thomas Reis: "Süper takım performansı"
- 00:36 Carlo Holse: "Zor bir hafta, 3 günde bir maç var"
- 00:34 Zalgiris'ten Barcelona'ya fark!
- 00:33 Crystal Palace'a sahasında şok yenilgi!
- 00:31 Fuat Çapa: "Artık hedefimiz ilk 8 olmalı"
- 00:29 Vasilije Micic, Monaco'yu da yıktı
- 00:21 ASVEL, kötü serisini Dubai'ye karşı bitirdi
- 00:16 Yüksel Yıldırım: "Kapak olsun!"
- 00:09 Nottingham Forest'tan Porto'ya penaltı darbesi
- 00:09 Freiburg, Utrecht'e karşı ilk yarıda fişi çekti!
- 00:07 Midtjylland, Tel Aviv'de farklı kazandı
- 00:04 Malmö ve Dinamo Zagreb puanları paylaştı
- 00:02 Berke Özer, bu kez Lille'i kurtaramadı!
- 00:02 Young Boys geri dönüp kazandı
- 00:00 Celtic, geri dönüp ilk kez kazandı
- 23:59 Feyenoord, Panathinaikos karşısında geriden gelip kazandı!
- 23:58 F.Bahçe öncesi Roma'yı yıktılar!
- 23:54 Samsunspor, Konferans Ligi'nde kayıpsız gidiyor!
- 23:53 Nice, 2-1 kaybetmeye mahkum
- 23:28 Atakan Karazor: "Fenerbahçe üstünlüğünü korudu"
- 23:23 Alexander Nübel: "Hayal kırıklığı yaşadık"
- 23:22 Angelo Stiller: "Küçük detaylar belirledi"
- 23:17 Beşiktaş BOA, Fransa deplasmanında kaybetti
- 22:53 Fenerbahçe'de Jhon Duran formasına kavuştu!
- 22:47 Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
- 22:27 Jayden Oosterwolde: "Stuttgart'a bunu gösterdik"
- 22:25 Fenerbahçe'den "Tschüss!" paylaşımı!
- 22:18 Archie Brown: "Sürekli oynamak istiyorum"
- 22:01 Kerem Aktürkoğlu: "Zamana ihtiyacımız var"
- 21:54 Kadıköy'de maç sonu olay!
- 21:46 Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu ile yıktı!
- 21:44 Lyon, sahasında kazandı
- 21:43 Arda Turan'a 90+4'te büyük şok!
- 21:42 Braga'dan Avrupa Ligi'nde 3'te 3
- 21:41 Rangers'a bir şok da Brann'dan
- 21:40 Ferencvaros'tan deplasmanda geri dönüş!
- 21:39 Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi: Eagles!
- 21:36 Fiorentina'yı tanıdık isimler sırtladı!
- 21:26 Bologna, Bükreş'te siftah yaptı
- 21:20 Fenerbahçe - Stuttgart maçında iki penaltı iptal!
- 20:46 Domenico Tedesco'ya sarı kart!
- 20:43 Fenerbahçe maçının hakemi için dikkat çeken gerçek!
- 20:30 Szymanski'den Kerem sevinci
- 20:23 Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü: Kerem Aktürkoğlu
- 20:16 TFF, Konyaspor - Beşiktaş VAR kayıtlarını açıkladı!
- 20:11 Fenerbahçe'de kırmızı kart beklentisi!
- 19:46 Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
- 19:10 Galatasaray'dan Barış Alper paylaşımı!
- 18:56 Dursun Özbek: "Güzel günler bizi bekliyor"
- 18:45 Jhon Duran, iki ay sonra geri döndü!
- 18:39 Fenerbahçe'de Ederson geri döndü
- 18:37 Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşmesini uzattı
- 18:34 Fenerbahçe - Stuttgart: 11'ler
- 18:23 MKE Ankaragücü'nde Muhammet Yaman dönemi!
- 18:19 Guti'den flaş Arda Güler yorumu: "Bu karışıma sahip"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Freiburg, Utrecht'e karşı ilk yarıda fişi çekti!
Berke Özer, bu kez Lille'i kurtaramadı!
Alexander Nübel: "Hayal kırıklığı yaşadık"
Angelo Stiller: "Küçük detaylar belirledi"
Fiorentina'yı tanıdık isimler sırtladı!
Guti'den flaş Arda Güler yorumu: "Bu karışıma sahip"
Igor Tudor için son maç mı?
Xabi Alonso: "Endrick'in zamanı gelecek"
Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: "Üst düzey bir oyuncu"
Arda Güler'den El Clasico için mesaj
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|25
|2
|Trabzonspor
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|20
|3
|Fenerbahçe
|9
|5
|4
|0
|14
|6
|19
|4
|Gaziantep FK
|9
|5
|2
|2
|15
|14
|17
|5
|Göztepe
|9
|4
|4
|1
|11
|3
|16
|6
|Beşiktaş
|9
|5
|1
|3
|15
|11
|16
|7
|Samsunspor
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|16
|8
|Alanyaspor
|9
|3
|4
|2
|11
|9
|13
|9
|Konyaspor
|9
|3
|2
|4
|15
|14
|11
|10
|Antalyaspor
|9
|3
|1
|5
|11
|16
|10
|11
|Rizespor
|9
|2
|3
|4
|10
|13
|9
|12
|Kasımpaşa
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|13
|Gençlerbirliği
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|14
|Eyüpspor
|9
|2
|2
|5
|6
|11
|8
|15
|Kocaelispor
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|8
|16
|Başakşehir
|9
|1
|4
|4
|7
|9
|7
|17
|Kayserispor
|9
|0
|5
|4
|6
|20
|5
|18
|Karagümrük
|9
|1
|0
|8
|8
|20
|3