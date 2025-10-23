Alexander Nübel: 'Hayal kırıklığı yaşadık'

Stuttgart'ın file bekçisi Alexander Nübel, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli kaleci, takımın genel performansını olumlu bulduğunu ancak sonuçtan memnun olmadığını ifade etti:



"Genel olarak iyi bir maçtı ama sonuç elbette hayal kırıklığı yarattı. Çok sayıda şut attık, ancak Fenerbahçe kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratamadık. Defansif olarak çoğu aşamada iyi savunma yaptık, ancak ikinci yarı biraz daha açık geçti. Şimdi hızlı bir şekilde toparlanmalı ve Mainz maçına hazırlanmalıyız. Bundesliga'daki galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz."



