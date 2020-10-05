Alex Telles, Manchester United'da! Galatasaray para kazandı

Manchester United, Alex Telles ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı ve Galatasaray da transferden pay aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Alex Telles, Manchester United'da! Galatasaray para kazandı
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05 Ekim 2020 20:08
Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu.

27 yaşındaki sol bek, Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'A 1 MİLYON 350 BİN EURO

Brezilyalı sol bekin transferinin ardından Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10'luk bir bedel geldi.

Manchester United, yetenekli oyuncu için Porto'ya 15+2 milyon euro bonservis ödeyecek ve Galatasaray da, 850 bin euro kazanacak.

Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.



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