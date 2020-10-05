Alex Telles, Manchester United'da! Galatasaray para kazandı

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu.



27 yaşındaki sol bek, Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.



GALATASARAY'A 1 MİLYON 350 BİN EURO



Brezilyalı sol bekin transferinin ardından Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10'luk bir bedel geldi.



Manchester United, yetenekli oyuncu için Porto'ya 15+2 milyon euro bonservis ödeyecek ve Galatasaray da, 850 bin euro kazanacak.



Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.



