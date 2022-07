Alex Teixeira, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandıran Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı ekibe veda etti.



Alex Teixeira yaptığı paylaşımda, "Bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak Beşiktaş ile sözleşmemi feshettik. Beşiktaş forması giymemi sağlayan ve bu formayı giydiğim süre boyunca bana hep destek olan Sayın Başkanımıza, yöneticilerimize, sahada birlikte ter döktüğüm tüm futbolcu arkadaşlarıma, beraber çalışma fırsatı bulduğumuz tüm hocalarıma, her gün her ihtiyacımızla ilgilenen tüm tesis çalışanlarımıza teker teker teşekkür ederim. İlk günden bu yana buraya gelmemi çok isteyen, bana ve aileme desteğini bir an bile esirgemeyen Büyük Beşiktaş Taraftarına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Sizlerle çok daha büyük başarılar yakalama fırsatımız olmadı ama Beşiktaş forması giydiğim süre boyunca verdiğiniz destek, stadımızda oluşturduğunuz atmosfer hayatım boyunca unutulmaz olarak kalacak. Bundan sonrası için Beşiktaş'a sonsuz başarılar diliyorum. Umarım hak ettiğiniz mutluluklar her zaman sizinle olur." ifadelerini kullandı.





Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile çıktığı 31 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.