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Alex de Souza, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe Doğuş ile CSKA Moskova arasında 16 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak maça gelecek.

Kaynak: Sporx.com
Alex de Souza, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geliyor
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03 Mart 2018 17:53
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe Doğuş ile CSKA Moskova arasında 16 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak maça gelecek.

Bir sosyal sorumluluk platformu tarafından organize edilen etkinlik için Fenerbahçe Doğuş maçına gelecek olan Alex de Souza, iki Fenerbahçe taraftarıyla beraber maçı izleyecek.

Açık arttırma yöntemiyle devam eden organizasyon için Alex de Souza ile beraber maçı izlemek için 12 teklif verildi ve bu tekliflerin en yükseği 6500 TL olarak (3 Mart Cumartesi saat 17:50) gerçekleşti.

11 gün sonra sona erecek olan etkinlikte Alex de Souza ile beraber locada maç izlemek için minimum verilmesi gereken teklif 3 Mart Cumartesi saat 17:50 itibarıyla 6600 TL olarak belirlendi.

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