Alanyaspor ligde de kupada da doludizgin

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını son 16 turuna yazdıran Aytemiz Alanyaspor, her iki kulvarda yoluna emin adımlarla ilerliyor.



Ligde geride kalan 12 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan ve topladığı 26 puanla ilk sırada yer alan turuncu-yeşilli ekip, bu sezon 5. turdan katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'u 5-1 yendi.



Son 16 turuna yükselen taraf olan Alanyaspor'un gollerini 14. ve 69. dakikalarda Mustafa Pektemek, 17. dakikada Fatih Aksoy, 86. dakikada Umut Güneş, 90. dakikada Bareiro kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise 25. dakikada Roni'den geldi.



Üçüncü kez kupa dışına gönderdi



Adanaspor ile kupa tarihinde yaptığı 4 mücadeleyi de kazanan Alanyaspor, rakibini üçüncü kez kupanın dışına itti.



Alanyaspor, 1992-1993 sezonunda üçüncü turda karşı karşıya geldiği rakibini, 4 Kasım 1992'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.



Turuncu-yeşilli takım, geçen sezon beşinci turda eşleştiği rakibiyle 2 maç oynadı ve 3 Aralık 2019'da iç sahadaki ilk mücadeleyi 5-1, 17 Aralık 2019'da gerçekleşen rövanş karşılaşmasını ise dış sahada 7-1 kazandı.



Adanaspor'da golün adı değişmedi



Turuncu-beyazlıların, Alanya deplasmanında bugüne kadar oynadığı her iki mücadeledeki gollere de Roni imza attı. 3 Aralık 2019'daki maçta takımının tek golünü 56. dakikada kaydeden Brezilyalı oyuncu, dünkü karşılaşmada da ilk yarıda topu ağlarla buluşturdu.



Alanyaspor'un geçen sezon tarihi başarısı



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 5. sırada tamamlayan Akdeniz temsilcisi, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi.



Turuncu-yeşilliler, 29 Temmuz 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında Trabzonspor'a 2-0 yenilerek, kupayı müzesine götürme fırsatını kullanamadı.



Antalya ekibi, bu sezon bu kulvardaki başarısını daha ileriye taşıyıp, Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.



