İstanbulspor - Alanyaspor maçında Fatih Tekke ile oğlu Muhammet Berkay Tekke rakip oldu. Maçtan önce iki ismin yaptığı açıklamalar şu şekilde;



Fatih Tekke: "Futbolda bunlar var, farklı duygular. Oğlumun 5 senedir nasıl ciddi çalıştığını biliyorum. Nasibinde varsa, Allah tüm gençlerimizin hakkında hayırlısını yazsın. Hazır olmak ve fırsat geldiğinde değerlendirmek zorundasınız. Umarım fırsat bulur. Ona ve genç arkadaşlara başarılar diliyorum"



Muhammet Berkay Tekke: "Benim için farklı bir deneyim olacak. Sahada hoca-oyuncu ilişkimiz var. Farklı bir tecrübe olacak. Umarım bu maçta kazanan biz oluruz."

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 89. dakikada penaltıdan Joao Novais kaydetti.Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 14'e yükseltirken, İstanbulspor 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.Alanyaspor'da Joao Novais'in golü sonrası takım sevinç yaşarken ayağı takılan ve yere düşen Leroy Fer kısa süreli bir sakatlık yaşadı ancak daha sonra oyuna devam etti.Bu galibiyetle birlikte 6 maçlık galip gelememe serisini sonlandıran Alanyaspor, aynı zamanda teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk lig galibiyetini de almış oldu.17. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Orta alandan ceza sahasına doğru ilerleyen Oğuz Aydın'ın kaleyi cepheden gören şutunda, top az farkla direğin dibinden dışarıya gitti.40. dakikada Corendon Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza yayı gerisinden Sisto'nun şutunda kaleciden dönen topu defansta Okan Erdoğan uzaklaştırdı.43. dakikada bu kez İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Duhaney'in ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselemeyen Ndao'nun yaptığı etkisiz kafa vuruşunda, ceza alanından uzaklaşan meşin yuvarlağı rakip savunma kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.69. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun uzak direğe doğru ortasında kale önünde Eduardo'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.86. dakikada Corendon Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima, Traore ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti.87. dakikada pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.Esenyurt Necmi KadıoğluCihan Aydın, Serkan Ok, Serkan ÇimenAlp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 90 Vefa Temel), Muammer Sarıkaya, Loshaj, Jackson (Dk. 61 Vorobjovas), Ndao (Dk. 78 Mendy), Ethemi ( Dk. 78 Sambissa), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Traore)Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Dk. 90+6 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Dk. 90+6 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto (Dk. 65 Fer), Cordova (Dk. 65 Eduardo)89 Novais (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)Dk. 38 Richard, Dk. 90 Novais (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+3 Vorobjovas (İstanbulspor)