Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla birlikte konuk ekip Gaziantep FK, 18 puana ulaşarak haftayı 6. sırada tamamladı. Alanyaspor ise 14 puanla 9. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alanyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın ön direğe yaptığı ortada topla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.
19. dakikada Gaziantep FK'nın merkezden gerçekleştirdiği atakta ceza sahasına giren Bayo'nun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Kozlowski'nin vuruşunda meşin yuvarlağı Janvier uzaklaştırdı.
45+1. dakika sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in pasında topla buluşan Makouta'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Zafer Görgen güçlükle kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara, topu ceza sahasına taşıyıp şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.
70. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Janvier'den topu kapan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
82. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahası dışına çıkardığı topta Makouta'nun şutu direğin yanından az farkla dışarı gitti.
90+3. Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta topla birlikte ceza sahasına giren Maestro'nun şutunda kaleci Zafer Görgen'den dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 71 Hadergjonaj), Makouta, Janvier (Dk. 64 Maestro), Yusuf Özdemir, Hagi (Dk. 83 Efecan Karaca), İbrahim Kaya (Dk. 64 Meschack), Ogundu (Dk. 71 Hwang)
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90+1 Lungoyi), Yusuf Kabadayı, Bayo (Dk. 72 Boateng)
Sarı kartlar: Dk. 35 Aliti, Dk. 71 Yusuf Özdemir, Dk.90+3 Maestro (Corendon Alanyaspor)
