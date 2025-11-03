03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Alanyaspor - Gaziantep FK maçında gol sesi yok!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

calendar 03 Kasım 2025 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 22:20
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor - Gaziantep FK maçında gol sesi yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Gaziantep FK, 18 puana ulaşarak haftayı 6. sırada tamamladı. Alanyaspor ise 14 puanla 9. sırada konumlandı.


Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alanyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın ön direğe yaptığı ortada topla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.

19. dakikada Gaziantep FK'nın merkezden gerçekleştirdiği atakta ceza sahasına giren Bayo'nun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Kozlowski'nin vuruşunda meşin yuvarlağı Janvier uzaklaştırdı.

45+1. dakika sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in pasında topla buluşan Makouta'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Zafer Görgen güçlükle kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camara, topu ceza sahasına taşıyıp şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

70. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Janvier'den topu kapan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

82.⁠ ⁠dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahası dışına çıkardığı topta Makouta'nun şutu direğin yanından az farkla dışarı gitti.

90+3. Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta topla birlikte ceza sahasına giren Maestro'nun şutunda kaleci Zafer Görgen'den dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 71 Hadergjonaj), Makouta, Janvier (Dk. 64 Maestro), Yusuf Özdemir, Hagi (Dk. 83 Efecan Karaca), İbrahim Kaya (Dk. 64 Meschack), Ogundu (Dk. 71 Hwang)

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90+1 Lungoyi), Yusuf Kabadayı, Bayo (Dk. 72 Boateng)

Sarı kartlar: Dk. 35 Aliti, Dk. 71 Yusuf Özdemir, Dk.90+3 Maestro (Corendon Alanyaspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.