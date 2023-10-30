Alanyaspor'dan sürpriz hamle!

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'dan sürpriz bir teknik direktör hamlesi geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Konyaspor'dan ayrılan Aleksandar Stanojevic ile görüşmelere başladı.



Stanojevic, Corendon Alanyaspor'un tek adayı değil. Akdeniz ekibi, Stanojevic ile birlikte son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke ile de görüşüyor.



Akdeniz ekibinin yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.



