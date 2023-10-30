Alanyaspor'dan sürpriz hamle!

Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Alanyaspor, Konyaspor'dan ayrılan Aleksandar Stanojevic ile görüşmelere başladı. Akdeniz ekibinin diğer adayı son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke.

, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'dan sürpriz hamle!
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30 Ekim 2023 23:14
Son güncelleme 30 Ekim 2023 23:16
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'dan sürpriz bir teknik direktör hamlesi geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Konyaspor'dan ayrılan Aleksandar Stanojevic ile görüşmelere başladı.

Stanojevic, Corendon Alanyaspor'un tek adayı değil. Akdeniz ekibi, Stanojevic ile birlikte son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke ile de görüşüyor.

Akdeniz ekibinin yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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