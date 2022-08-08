Alanyaspor, Berkan Kutlu'nun peşinde

Geçen sezon Emre Akbaba'yı kiralayarak eski oyuncusunu adeta hayata döndüren Alanyaspor, bir kez daha benzer bir hamle için Galatasaray'ın kapısını çaldı.



Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu için kiralama talebi iletildi.



Milli takımda da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılıların bu sezonki planlamasında geri planda kalırken, bu transferin de tamamlanması için yoğun çaba sarf ediliyor.



(Antalya Lider Gazetesi)

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