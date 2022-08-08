Alanyaspor, Berkan Kutlu'nun peşinde

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Galatasaray'da forma giyen eski oyuncusu Berkan Kutlu'yu takıma katmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor, Berkan Kutlu'nun peşinde
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08 Ağustos 2022 14:45
Geçen sezon Emre Akbaba'yı kiralayarak eski oyuncusunu adeta hayata döndüren Alanyaspor, bir kez daha benzer bir hamle için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu için kiralama talebi iletildi.

Milli takımda da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılıların bu sezonki planlamasında geri planda kalırken, bu transferin de tamamlanması için yoğun çaba sarf ediliyor.

(Antalya Lider Gazetesi)
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