Al Khelaifi: 'Super Bowl nasıl Şampiyonlar Ligi'nden fazla izlenir?'

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin geleceği, kulüplerin yeni ticari fırsatları ve futbolun daha geniş kitlelere ulaşması için yeni fikirleri öne çıkarıyor.



"Şampiyonlar Ligi finali daha büyük, daha büyületici olmalı." diyen Al Khelaifi, "Super Bowl'un Şampiyonlar Ligi finalinden nasıl olup da daha büyük olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Super Bowl ve genel olarak ABD'de eğlence ve yaratıcılık zihniyeti var. Şampiyonlar Ligi finalinde eğlence yok. Benim önerdiğim şey, daha büyük bir açılış töreni yapmak, daha fazla pazarlanabilir alan açmak ve eğlenceli hale getirmek. Belki fikirlerim iyi değil ama bu statükoya da artık meydan okuyalım. Şampiyonlar Ligi finalinin aynı zamanda bir etkinlik ve eğlence olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"UEFA TURNUVALARININ GELİRLERİ %39 ARTACAK"



PSG başkanlığının yanısıra beIN Media'nın da başkanlığı görevini yürüten Al Khelaifi, "2024 sonrasında UFA'nın kulüp müsabakalarının ticari gelirlerinde yüzde 39'luk büyük bir artış olacak. Hala kullanılmayan ek gelir kalemlerini birlikte keşfetmemiz gerekiyor." dedi.



Avrupa Kulüpler Başkanlığı görevini de yürüten Al Khelaifi, "Öncelikle televizyonu bir kenara atmamalıyız. Herkes son 10 yılda öldüğünü söylüyor ama 2018 Dünya Kupası finalini izleyen her 5 kişiden 4'ü televizyondan izledi. Elbette dijital inovasyon aradığımız şeylerden biri. UEFA ile etkinlik formatları ve deneyimli hakkında da düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'ni ele alalım, en iyi kulüp yarışması. UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği olarak yeni bir ortak girişimin sahibi olmak istiyoruz. Grup aşamalarını nasıl daha zorlayıcı hale getirebiliriz? Zaman farkı nedeniyle ABD ve Asya piyasalarına girmekte sorun yaşıyoruz. Bu konuda uluslararası TV hakları için nasıl çalışabiliriz? Her türlü şeyi düşünüyoruz. Yeni mekanlar, yeni pazarlar, yeni formatlar..." açıklamasını yaptı.



"PSG'YE 70 VERDİK, KATBEKAT FAZLASINI TEKLİF ETTİLER"



Al Khelaifi, "Futbola 2011'de girdik. Finansal kontroller gelmeden önce bazı sorunlar göze çarpıyordu. İnsanlar, maliyetleri kontrol etmekten bahsediyor. Eğer maaş sınırı ortaya konursa imzayı atacak ilk kişi benim. UEFA, finalleri sürekli birkaç kulübün oynamasının finansal olarak hiç de karlı olmadığını keşfetti. Avrupa Süper Ligi'nin ise zihniyeti tam olarak buydu." dedi.



PSG'nin başkanı, "Biz PSG'yi satın alırken küçük bir şirketi satın aıyor gibiydik. 70 milyon euro verip aldık ancak büyük bir yatırım yapmamız gerekiyordu. Şimdi verdiğimiz paranın 10'larca katı kadar teklifler alıyoruz. Yani biz PSG'yi bir yatırım projesi olarak gördük. Fransa'daki pazarı büyüttük. UEFA'da bu sezon en çok izlenen maçlardan ikisi Paris maçıydı. Avrupa futboluna değer kattık." açıklamasını yaptı.



"BARÇA'NIN 1.5 BORCU VAR, 1 MİLYAR DAHA ALDI"



UEFA'nın 2025'ten itibaren uygulacağı gelirlerin sadece 70'inin transferlere, maaşlara ve menajerlere ödeneceğiyle ilgili kararına ilişkin soruya Al Khelaifi, "FFP hakkında konuşabilir. Ancak diğer yatırım modellerine, borçlanmalara da bakmalıyız. Büyük bir İspanyol kulübü bana geldi 'Nasser, Barcelona'nın 1.5 milyar euro borcu var. Şimdi yeniden kredi alıyorlar. Stadyum için 1 milyar euro daha para alacaklar. Barcelona iflasa doğru gidiyor. Maliyetleri durduramıyorlar." dedi. Kimse futbolcu maaşlarına servet ödemek istemiyor ama Avrupa hukuku ile NBA farklı. Bu nedenle NBA gibi maaş bütçesi sınırı koymamız mümkün değil." dedi.



Al Khelaifi, "Birisi Bayern Münih Başkanı Oliver Kahn'a gidip Premier Lig ile Bundesliga arasındaki farkın nasıl kapanacağını sordu. Premier Lig'i durduramazsınız. Onlara gidip lütfen daha yavaş bir şekilde gelirlerinizi artırın diyemeyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



"İŞLER İYİYE GİDİNCE KÖTÜ KİŞİ OLUYORUM"



"Ligue 1'de farklı çıkarlar olan 14 küçük ve orta ölçekli kulübümüz var." diyen Al Khelaifi "Bazı kulüpler sadece ay ay maaşlarını nasıl ödeyebileceğini düşünüyor. Uzun vadeli hedefler koyamazlar. Fransa'da CVC anlaşması yaptık ve bu nedenle yeni ticari fikirlerimiz var. Şimdi Fransa'daki tüm kulüpler, bu büyük gelir nedeniyle PSG'ye teşekkür ediyor." açıklamasını yaptı.



Al Khelaifi, "İşler kötü gittiğinde hemen yanıma gelip yardımımı istiyorlar. Sonra işleri düzeltip rayına oturtuyorum ve bir anda kötü kişi ben oluyorum. Avrupa Kulüpler Birliği'ne, Fransa Ligue 1'deki yayın ihalesine yardım ettim. Orada işler yoluna girdi ve bir anda kötü kişi ben oldum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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