Akpom son sözü söyledi; Lille, Avrupa biletini kaptı

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftasında Lille, Reims'i konuk etti.



Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Lille'in gollerini 37. dakikada Remy Cabella ve 86. dakikada penaltıdan Chuba Akpom kaydetti. Reims'in tek golü ise 60. dakikada Sergio Akieme Rodriguez'den geldi.



Bu sonuçla birlikte 60 puana yükselen Lille, ligi 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.



Son 3 maçını kaybeden Reims ise, sezonu 16. sırada tamamladı.



