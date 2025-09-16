16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Akkuş Belediyespor'un smaçörleri yeni sezondan umutlu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akkuş Belediyespor, tecrübeli kadrosuyla Efeler Ligi'nde üst sıraları ve Avrupa kupalarını hedefliyor.

16 Eylül 2025 13:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Akkuş Belediyespor'un smaçörleri yeni sezondan umutlu
Voleybolda Efeler Ligi takımlarından Akkuş Belediyespor'un smaçörleri, yeni sezonda ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

Akkuş Belediyespor, 25 Ekim'de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarını başantrenör Kerem Eryılmaz idaresinde Ünye'deki spor salonunda sürdürüyor.

Takımın smaçörlerinden Ahmetcan Büyükgöz, AA muhabirine, sezon öncesi çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, performans artırıcı antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.


Ahmetcan, yönetimin çok iyi bir takım kurduğunu aktararak, "Akkuş Belediyespor bu zamana kadarki en tecrübeli takıma sahip oldu. Hem yaş hem de tecrübe olarak çok iyi oyunculardan kurulu kadro oluştu. Yeni sezonda bu kadronun başarılı olacağını ümit ediyorum." dedi.

Ligdeki rakiplerine değinen Ahmetcan, şöyle konuştu:

"Bütün takımlar çok güzel kadrolar kurdu. Tüm takımların neredeyse eşit bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Takım olarak bizim önceliğimiz Avrupa kupalarına katılabilmek ve ilk dört hedefini zorlamak. Biz bunu bir sezon değil belki üç sezonluk hedef olarak istiyoruz."

Taraftarları Ünye'de oynanacak maçlara davet eden Ahmetcan, "Tüm taraftarlarımızı maçlara bekliyoruz. Onların desteği bizim için her zaman önemli. Özellikle hedef maçlarımızda taraftar gücünü arkamızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Takım arkadaşlarımız maç kazanmaya aç durumda"

Takımın diğer smaçörü Baturalp Burak Güngör ise sezon öncesi hazırlıklarına büyük umutlarla başladıklarını ifade ederek, "Takımda 12 yeni transfer var. Dolayısıyla lig başlayana kadar bu kadronun birbirine uyum sağlaması için önümüzde yeterli vakit var. Biz de bu zamanı çok iyi değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Yönetimin hedeflerine yönelik çok güzel bir proje ortaya koyduğunu vurgulayan Baturalp Burak, şunları kaydetti:

"Bizler de bu projenin içerisindeyiz. Akkuş'u ve Ordu'yu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çok güzel bir ekip olduk. Spor inişli çıkışlıdır. Ama biz geçtiğimiz sezonlara göre çok daha iyi şeyler yapacağımıza ve hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz. Bizim ilk amacımız hedef maçları kazanabilmek. Daha sonra play-off'a kalmak. Ardından da ligde üst sıraları hedefleyerek Avrupa kupalarına katılabilmek. Tüm takım arkadaşlarımız maç kazanmaya aç durumda. İnanıyorum ki bu takım çok güzel şeyleri ortaya koyacak. Akkuş Belediyespor, bu kaliteye ve tecrübeye sahip."

  
