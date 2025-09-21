Ismael Saibari ve 81. dakikada Yarek Gasiorowski'den geldi. Ajax'ın gollerini ise 31. dakikada penaltıdan Kenneth Taylor ve 88. dakikada Oscar Gloukh kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 13 puana ulaşan PSV 2; 12 puana ulaşan Ajax ise 3. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta PSV, Excelsior'a konuk olacak. Ajax ise NAC Breda'yı ağırlayacak.



AJAX-GALATASARAY NE ZAMAN?



Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 Kasım Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

