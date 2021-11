Ajax üst üste 2. maçında gol çıkaramadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde Go Ahead Eagles ile golsüz berabere kaldı.



Evinde oynadığı maçta Go Ahead Eagles ile 0-0 berabere kalan Ajax, ligde 12 maçlar sonunda 27 puanla liderliğini sürdürdü. Öte yandan Ajax, ligde üst üste 2. maçında da gol bulamadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, 24 Kasım'da İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.





