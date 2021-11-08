Ajax üst üste 2. maçında gol çıkaramadı

Beşiktaş'ın 24 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde konuk edeceği Ajax, lig maçında Go Ahead Eagles ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Ajax üst üste 2. maçında gol çıkaramadı
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08 Kasım 2021 00:48
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde Go Ahead Eagles ile golsüz berabere kaldı.

Evinde oynadığı maçta Go Ahead Eagles ile 0-0 berabere kalan Ajax, ligde 12 maçlar sonunda 27 puanla liderliğini sürdürdü. Öte yandan Ajax, ligde üst üste 2. maçında da gol bulamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, 24 Kasım'da İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.


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