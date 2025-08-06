Ajax, Ko Itakura transferinde sona yakın

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

İTALYA VE HOLLANDA'DAN TALİPLER VAR

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Hollanda Ligi'nde Francesco Farioli önderliğinde 2. olarak tamamlayan Ajax, transfer çalışmalarını sürdürüyor.Hollanda devi, Borussia Mönchengladbach forması giyen Japon savunmacı Ko Itakura'nın transferinde sona yaklaştı.Ajax, 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme ve bir yıllık opsiyon konusunda oyuncuyla tam anlaşmaya vardı.Sky Sport Almanya'nın haberinde transferde sona yaklaşıldığı ifade edilirken Mönchengladbach'ın 10 milyon Euro'dan geri adım atmadığı bildirildi.Teknik direktör Roland Virkus'un ekibi, 28 yaşındaki stoper için en az 10 milyon Euro + bonuslar talep ediyor. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, Ajax'a rakip olmak isteyen kulüpler de devrede.İtalyan ekibi Fiorentina sözlü teklif sunarken, Feyenoord ise yazılı teklifini iletti. Ancak Ko Itakura'nın önceliği şu aşamada yalnızca Ajax.Geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 33 maça çıkan Ko Itakura, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.