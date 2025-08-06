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Ajax, Ko Itakura transferinde sona yakın

Ajax, Mönchengladbach forması giyen Ko Itakura ile anlaşmaya vardı. Mönchengladbach ile final görüşmeleri yapılıyor.

calendar 06 Ağustos 2025 18:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ajax, Ko Itakura transferinde sona yakın
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Geçen sezonu Hollanda Ligi'nde Francesco Farioli önderliğinde 2. olarak tamamlayan Ajax, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Hollanda devi, Borussia Mönchengladbach forması giyen Japon savunmacı Ko Itakura'nın transferinde sona yaklaştı.

Ajax, 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme ve bir yıllık opsiyon konusunda oyuncuyla tam anlaşmaya vardı.


TRANSFERDE SONA GELİNDİ

Sky Sport Almanya'nın haberinde transferde sona yaklaşıldığı ifade edilirken Mönchengladbach'ın 10 milyon Euro'dan geri adım atmadığı bildirildi.

Teknik direktör Roland Virkus'un ekibi, 28 yaşındaki stoper için en az 10 milyon Euro + bonuslar talep ediyor. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, Ajax'a rakip olmak isteyen kulüpler de devrede.

İTALYA VE HOLLANDA'DAN TALİPLER VAR

İtalyan ekibi Fiorentina sözlü teklif sunarken, Feyenoord ise yazılı teklifini iletti. Ancak Ko Itakura'nın önceliği şu aşamada yalnızca Ajax.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 33 maça çıkan Ko Itakura, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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