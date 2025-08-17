17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanından çıkamadı!

Hollanda Eredivise'nin 2. hafta maçında Ajax ile Go Ahead Eagles 2-2 berabere kaldı.

calendar 17 Ağustos 2025 15:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanından çıkamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hollanda Eredivise'nin 2. hafta karşılaşmasında Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanına konuk oldu.

De Adelaarshorst Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Go Ahead'ın gollerini 20. dakikada Melle Meulensteen ve 44. dakikada Evert Linthorst kaydederken, deplasmanı ekibi Ajax'ın gollerini ise 3. dakikada Davy Klaassen ve 45. dakikada Youri Baas'tan geldi.


70. dakikada Steve Berghuis'in attığı gol pozisyon öncesinde topa elle temas ettiği için maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Bir dönem Beşiktaş forması giymiş olan Wout Weghorst ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla birlikte geçtiğimiz sezon şampiyonluğu dramatik bir sonla kaybeden Ajax, puanını 4'e yükseltirken, Go Ahead ise 2 puana yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.