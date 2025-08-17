Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanından çıkamadı!

Hollanda Eredivise'nin 2. hafta karşılaşmasında Ajax, Go Ahead Eagles deplasmanına konuk oldu.De Adelaarshorst Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.Go Ahead'ın gollerini 20. dakikadave 44. dakikadakaydederken, deplasmanı ekibi Ajax'ın gollerini ise 3. dakikadave 45. dakikada'tan geldi.70. dakikada Steve Berghuis'in attığı gol pozisyon öncesinde topa elle temas ettiği için maçın hakemi tarafından iptal edildi.Bir dönem Beşiktaş forması giymiş olan Wout Weghorst ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.Bu sonuçla birlikte geçtiğimiz sezon şampiyonluğu dramatik bir sonla kaybeden Ajax, puanını 4'e yükseltirken, Go Ahead ise 2 puana yükseldi.