Ainge, Celtics'in sıkıntılarını Tatum ve Brown'a bağlamıyor

Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge, takımın devam eden sıkıntılarına rağmen Jayson Tatum ve Jaylen Brown'dan oluşan yıldız ikilisini desteklediğini belirtti.



Son 11 maçın sekizini kaybeden ekibin GM'i Ainge, 98.5 The Sports Hub isimli radyo programında şu açıklamalarda bulundu:



"Keşke size verecek bir cevabım olsaydı. Bilmiyorum. Oyuncularıma inancım tam. Her birini çok seviyorum. Bence gelecekleri gayet iyi olacak. Ama şu anda takımımızın oldukça moralsiz olduğunu düşünüyorum.



Jaylen ve Jayson'ın durumunun asıl açıklaması şu: Önceleri, gelişme sürecindeyken etraflarında gerçekten iyi ve veteran oyuncular vardı ve dört senede üç kez Doğu Finalleri görmüşlerdi. Şimdi artık asıl sorumlu onlar. Yıldız oyuncular onlar ve büyük sözleşmeleri var. Ayrıca All-Star da seçildiler. Yani tüm gözler üzerlerinde."



"BU İŞİN DOĞASI BÖYLE..."



Ainge, Celtics'le ilgili sorunların genç yıldızlarının veya koçu Brad Stevens'ın çok daha ötesinde olduğunu sözlerine ekledi:



"Bu benim sorunum. Bu iki genç adamı çok sevdiğimi söylüyorum ve onlar da kusursuz değiller, öğrenme sürecindeler ve bu sıkıntı da onların büyüme ve gelişimlerinin bir parçası. Kasıtlı olarak değil, ama işin doğası böyle."



