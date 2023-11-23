Ahmet Nur Çebi: 'Tadic ve Djiku'yu hoca istemedi'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaz transfer döneminde adları Beşiktaş ile anılan ancak Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic ve Alexander Djiku hakkında flaş bir açıklama yaptı.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması:
"Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için."
İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması:
"Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için."
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