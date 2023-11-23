Ahmet Nur Çebi: 'Fikret Orman'dan hesap soracağım'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında konuşan Fikret Orman hakkında sert açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman'ın gittiği zamandan beri kendisi aleyhinde çalıştığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Fikret Orman, gittiğinden bu yana benim aleyhimde çalıştı. Hiçbir başkan, bir önceki başkan tarafından bu kadar yıpratılmadı. Bir rapordan bahsediliyor, biz bu raporu çıkartmak zorundaydık. Biz de bu işin içindeydik, yapmazsak 'ne gizliyorsunuz' denilirdi. Ben hiçbir zaman 'Paralar nerede' diye bağırmadım. Bu rapordan niye gocunuyorsun, yaran mı var? Bu senin için bir şans." dedi.
"HASAN ARAT'LA ÇALIŞIYORLAR"
Hasan Arat ile Fikret Orman'ın birlikte çalıştığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Fikret Orman ile Hasan Arat zaman içinde yollarını birleştirdiler ve Ahmet Nur Çebi'nin altını oydular. Benim ofisimin altında bot hesaplar varmış. Olsa bugün bu halde mi olurdum? Mayıs'ta seçim var girmiyorsun, Haziran ayında dernek dernek geziyorsun. Niye Hasan Bey? 400 tane beyaz oy çıkmış, bu güvensizlik demekmiş. Benim 3 bin küsür oyum ne peki? Fırsat kolladılar, kurtlar dumanlı havayı sever. Beşiktaş'a zarar verdiler." ifadelerini kullandı.
Fikret Orman'ın kendisi için algı yarattığını da söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Fikret Orman ile ilgili hamlelerimiz, camia tarafından bize verilen görevlerdir. Bu benim yasal sorumluluğum. Ben bu olaya müdahale etmiyorum, açılan dava 13. Benimle ilgili açılmış bir dava var, gittim bedelini ödedim. Bu davaların 5'inde zaman aşımından kazanmış. Sorulduğunda 'Ben bu davaları kazandım' diyor. Algı yaratmayacaksınız haklı çıkmış gibi." dedi.
"DAVALARI BEŞİKTAŞ AÇIYOR"
Fikret Orman'a davaların hepsini Beşiktaş'ın açtığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Yargılama bitmeden kimse aklanmış sayılmaz, ben Fikret Orman'ın aklanmamasını isteyen biri değilim. Camiama karşı alnım ak. Umarım inşallah bir sonuç çıkmaz. Bu davaları ben açıyormuşum gibi algı yapmaya gerek yok. Davaları Beşiktaş açıyor. 1-2 tane davam kaldı onunla, çıkınca göreceğim onları." ifadelerini kullandı.
Fikret Orman'ın kendisine "Ağabey" dediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "6.5 sene benimle beraber olacaksın her işte, sonra da bana 'hayalet' diyeceksin. Ben hayaletsem beni hiçbir şeye ortak etmeyeceksin. Birlikteyken ağabey-kardeş gibiydik. Benim orada olmamdan rahatsız olanlar Fikret Orman'ı doldurdu. O bana 'ağabey' derdi, ben ona 'başkanım' derdim." dedi ve şu sözlerle devam etti:
"Başkan belirli görevleri dağıtır. Fikret Orman diyor ya 'Ben Beşiktaş'ı Çağlayan'dan aldım'. O üst katta sıcak ofisinde misafirleri karşılarken Çağlayan Adliyesi'nden gelen hacizler Ahmet Nur Çebi ve Tamer Kıran tarafından göğüslendi, maddi ve manevi olarak."
"HADDİNİ AŞTI"
Fikret Orman'ın haddini aştığını söyleyen Ahmet Nur Çebi şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Fikret Orman ile aramızdaki 1-2 mesele özel. Onları açıklamak istemiyorum. Bazı yerlerde haddini aşmıştır."
Fikret Orman'ın gittiği zamandan beri kendisi aleyhinde çalıştığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Fikret Orman, gittiğinden bu yana benim aleyhimde çalıştı. Hiçbir başkan, bir önceki başkan tarafından bu kadar yıpratılmadı. Bir rapordan bahsediliyor, biz bu raporu çıkartmak zorundaydık. Biz de bu işin içindeydik, yapmazsak 'ne gizliyorsunuz' denilirdi. Ben hiçbir zaman 'Paralar nerede' diye bağırmadım. Bu rapordan niye gocunuyorsun, yaran mı var? Bu senin için bir şans." dedi.
"HASAN ARAT'LA ÇALIŞIYORLAR"
Hasan Arat ile Fikret Orman'ın birlikte çalıştığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Fikret Orman ile Hasan Arat zaman içinde yollarını birleştirdiler ve Ahmet Nur Çebi'nin altını oydular. Benim ofisimin altında bot hesaplar varmış. Olsa bugün bu halde mi olurdum? Mayıs'ta seçim var girmiyorsun, Haziran ayında dernek dernek geziyorsun. Niye Hasan Bey? 400 tane beyaz oy çıkmış, bu güvensizlik demekmiş. Benim 3 bin küsür oyum ne peki? Fırsat kolladılar, kurtlar dumanlı havayı sever. Beşiktaş'a zarar verdiler." ifadelerini kullandı.
Fikret Orman'ın kendisi için algı yarattığını da söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Fikret Orman ile ilgili hamlelerimiz, camia tarafından bize verilen görevlerdir. Bu benim yasal sorumluluğum. Ben bu olaya müdahale etmiyorum, açılan dava 13. Benimle ilgili açılmış bir dava var, gittim bedelini ödedim. Bu davaların 5'inde zaman aşımından kazanmış. Sorulduğunda 'Ben bu davaları kazandım' diyor. Algı yaratmayacaksınız haklı çıkmış gibi." dedi.
"DAVALARI BEŞİKTAŞ AÇIYOR"
Fikret Orman'a davaların hepsini Beşiktaş'ın açtığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Yargılama bitmeden kimse aklanmış sayılmaz, ben Fikret Orman'ın aklanmamasını isteyen biri değilim. Camiama karşı alnım ak. Umarım inşallah bir sonuç çıkmaz. Bu davaları ben açıyormuşum gibi algı yapmaya gerek yok. Davaları Beşiktaş açıyor. 1-2 tane davam kaldı onunla, çıkınca göreceğim onları." ifadelerini kullandı.
Fikret Orman'ın kendisine "Ağabey" dediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "6.5 sene benimle beraber olacaksın her işte, sonra da bana 'hayalet' diyeceksin. Ben hayaletsem beni hiçbir şeye ortak etmeyeceksin. Birlikteyken ağabey-kardeş gibiydik. Benim orada olmamdan rahatsız olanlar Fikret Orman'ı doldurdu. O bana 'ağabey' derdi, ben ona 'başkanım' derdim." dedi ve şu sözlerle devam etti:
"Başkan belirli görevleri dağıtır. Fikret Orman diyor ya 'Ben Beşiktaş'ı Çağlayan'dan aldım'. O üst katta sıcak ofisinde misafirleri karşılarken Çağlayan Adliyesi'nden gelen hacizler Ahmet Nur Çebi ve Tamer Kıran tarafından göğüslendi, maddi ve manevi olarak."
"HADDİNİ AŞTI"
Fikret Orman'ın haddini aştığını söyleyen Ahmet Nur Çebi şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Fikret Orman ile aramızdaki 1-2 mesele özel. Onları açıklamak istemiyorum. Bazı yerlerde haddini aşmıştır."
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