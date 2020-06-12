Ahmet Nur Çebi dev kampanyayı başlatıyor

Siyah-Beyazlılar, 19 Mart tarihinde yardım kampanyası başlatmayı hedefliyordu. Ancak bu organizasyon, koronavirüs süreci nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu kampanyanın startı bugün verilecek.



"BIRAKMAM SENİ"



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Daha önce "Beşiktaş için bir kibrit çak" ve "Feda" kampanyalarında başarıya ulaşan siyah-beyazlıların, bu kez "Bırakmam Beşiktaşım seni" diyerek kolları sıvayacağı öğrenildi. Bu şekilde yönetimle taraftar arasındaki bağ da pekiştirilmeyi amaçlanıyor.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yaklaşık 300 milyon TL gelir hedeflenen bu kampanya için bugün saat 11:45'te soruları yanıtlayacak. Organizasyonda basın mensupları isteğe bağlı olarak doğrudan veya video konferans üzerinden katılım sağlayabilecek.



