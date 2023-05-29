Beşiktaş Futbol Akademisi'nin yenilenip kullanıma hazır hale getirilen sahasının açılışı gerçekleştirildi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yer alan 3 nolu sahanın açılışı Beşiktaş ile Hollanda ekibi Twente'nin 16 Yaş Altı Takımları'nın oynadığı dostluk maçıyla gerçekleştirildi.
Açılışa siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Serhan Çetinsaya, Ali Bayrak, Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ve bazı altyapı antrenörleri katıldı.
"EKONOMİK KRİZİN ALTINDAN KALKMANIN TEK YOLU ALTYAPI"
Twente ile oynanan maçın başlama vuruşunu yapan Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun ekonomik sıkıntıdan kurtulmasının yolunun altyapıdan geçtiğini belirterek, "Türk futbolunun en büyük handikaplarından biri çocuklarımızın yetişeceği, antrenmanlar yapacağı alanların az olması. Kulüpler de ekonomik kriz içinde olduğu için bu konulara gerekli ehemmiyeti gösteremiyoruz. Federasyonların da elinden geleni yapmaya çalıştıklarını görüyoruz ama işin ekonomik tarafını kaldırmakta zorlanıyoruz. Dün seçim oldu, ülkemize hayırlı olsun. Umarım bundan sonra altyapıya önem veren kararlarla Türk futbolunu destekleyecek kararlar alınırsa daha iyi olacak. Ekonomik krizin altından kalkmanın tek yolu altyapı. Rekabetten uzak hiçbir şeyde başarı gelmez. Yabancılarla rekabet eden Türk çocuklarının ortamının da sağlanması lazım. 'Bu ligde sadece siz oynarsınız' diyerek onların rahat olmalarını sağlamamamız gerekiyor. Başarı rekabetten gelir. Rekabet çalışmayı gerektirir. Çalışmak için de sahalar gerekiyor." diye konuştu.
"TWENTE, ANLAŞTIĞIMIZ BİR TAKIM"
Diğer altyapı takımlarının da Ümraniye'ye taşınmasını planladıklarını söyleyen Çebi, "Twente altyapı konusunda beraber anlaştığımız bir takım. Birbirimizle alışverişlerimiz olacak. U-19 ve diğer takımları buraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Orman Bakanlığı'ndan taleplerimiz var. Beşiktaş için güzel şeyler olacak. Burası bataklıktı, çocukların sağlıklı spor yapabildikleri bir yer değildi. Nevzat Demir bu sahanın yapılmasıyla ilgili olan kısmın yarıdan fazlasını göğüslendi. Diğer iş adamlarının da Beşiktaş'ın çocuklarına destek olacak şekilde bu yatırımlara destek vermesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ ÖZ KAYNAK DÜZENİ BİR MARKADIR"
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, altyapı hamlelerinin süreceğini belirterek, "Türk futbolunda Beşiktaş öz kaynak düzeni bir markadır. Geçen sene itibariyle öz kaynak düzeninden yetiştirip yurtdışına ihraç ettiğimiz oyuncularımız var. Hedefimiz her sene öz kaynak düzenini daha iyi noktalara getirerek oradan oyuncu çıkararak yurtdışına göndermek. Bunun en önemli hamlesi de tesisleşme. Başkanımızın önderliğinde bu hamleleri sürdüreceğiz." dedi.
Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ise "Üç etaplı bir projenin ilk etabını tamamladık. Diğer etaplar için Orman Bakanlığı'ndan izin bekliyoruz. Yağmur drenajları kurduk. FIFA standartlarına uyması için saha genişletildi. Gece maçları için ışıklandırma çalışmaları başlatıldı. Diğer fazlar için de 2 milyon dolar civarı para harcanacak. Başkanımız altyapıya verdiği önemi bize her defasında gösteriyor. Türk futbolunun geleceği ve kurtuluşu altyapıdadır." şeklinde konuştu.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yer alan 3 nolu sahanın açılışı Beşiktaş ile Hollanda ekibi Twente'nin 16 Yaş Altı Takımları'nın oynadığı dostluk maçıyla gerçekleştirildi.
Açılışa siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Serhan Çetinsaya, Ali Bayrak, Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ve bazı altyapı antrenörleri katıldı.
"EKONOMİK KRİZİN ALTINDAN KALKMANIN TEK YOLU ALTYAPI"
Twente ile oynanan maçın başlama vuruşunu yapan Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun ekonomik sıkıntıdan kurtulmasının yolunun altyapıdan geçtiğini belirterek, "Türk futbolunun en büyük handikaplarından biri çocuklarımızın yetişeceği, antrenmanlar yapacağı alanların az olması. Kulüpler de ekonomik kriz içinde olduğu için bu konulara gerekli ehemmiyeti gösteremiyoruz. Federasyonların da elinden geleni yapmaya çalıştıklarını görüyoruz ama işin ekonomik tarafını kaldırmakta zorlanıyoruz. Dün seçim oldu, ülkemize hayırlı olsun. Umarım bundan sonra altyapıya önem veren kararlarla Türk futbolunu destekleyecek kararlar alınırsa daha iyi olacak. Ekonomik krizin altından kalkmanın tek yolu altyapı. Rekabetten uzak hiçbir şeyde başarı gelmez. Yabancılarla rekabet eden Türk çocuklarının ortamının da sağlanması lazım. 'Bu ligde sadece siz oynarsınız' diyerek onların rahat olmalarını sağlamamamız gerekiyor. Başarı rekabetten gelir. Rekabet çalışmayı gerektirir. Çalışmak için de sahalar gerekiyor." diye konuştu.
"TWENTE, ANLAŞTIĞIMIZ BİR TAKIM"
Diğer altyapı takımlarının da Ümraniye'ye taşınmasını planladıklarını söyleyen Çebi, "Twente altyapı konusunda beraber anlaştığımız bir takım. Birbirimizle alışverişlerimiz olacak. U-19 ve diğer takımları buraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Orman Bakanlığı'ndan taleplerimiz var. Beşiktaş için güzel şeyler olacak. Burası bataklıktı, çocukların sağlıklı spor yapabildikleri bir yer değildi. Nevzat Demir bu sahanın yapılmasıyla ilgili olan kısmın yarıdan fazlasını göğüslendi. Diğer iş adamlarının da Beşiktaş'ın çocuklarına destek olacak şekilde bu yatırımlara destek vermesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ ÖZ KAYNAK DÜZENİ BİR MARKADIR"
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, altyapı hamlelerinin süreceğini belirterek, "Türk futbolunda Beşiktaş öz kaynak düzeni bir markadır. Geçen sene itibariyle öz kaynak düzeninden yetiştirip yurtdışına ihraç ettiğimiz oyuncularımız var. Hedefimiz her sene öz kaynak düzenini daha iyi noktalara getirerek oradan oyuncu çıkararak yurtdışına göndermek. Bunun en önemli hamlesi de tesisleşme. Başkanımızın önderliğinde bu hamleleri sürdüreceğiz." dedi.
Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ise "Üç etaplı bir projenin ilk etabını tamamladık. Diğer etaplar için Orman Bakanlığı'ndan izin bekliyoruz. Yağmur drenajları kurduk. FIFA standartlarına uyması için saha genişletildi. Gece maçları için ışıklandırma çalışmaları başlatıldı. Diğer fazlar için de 2 milyon dolar civarı para harcanacak. Başkanımız altyapıya verdiği önemi bize her defasında gösteriyor. Türk futbolunun geleceği ve kurtuluşu altyapıdadır." şeklinde konuştu.