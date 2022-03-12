Ahmet Nur Çebi'den Talisca transferi için açıklama

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anderson Talisca ile ilgili ilk kez konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi'den Talisca transferi için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 12:30
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma transferiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr FC'den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Ahmet Nur Çebi ilk kez konuştu.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi "Bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz, bu kulübe zarar. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm." dedi.

Ahmet Nur Çebi ayrıca "Olmadığı takdirde, kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Gelmesini isterim. Ancak şartlarımıza uymalı. Uymayacaksa, Allah başka ülkelerde, başka takımlarda yolunu açık eylesin." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.