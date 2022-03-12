Ahmet Nur Çebi'den Talisca transferi için açıklama

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma transferiyle ilgili soruya yanıt verdi.



Suudi Arabistan ekibi Al Nassr FC'den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Ahmet Nur Çebi ilk kez konuştu.



Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi "Bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz, bu kulübe zarar. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm." dedi.



Ahmet Nur Çebi ayrıca "Olmadığı takdirde, kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Gelmesini isterim. Ancak şartlarımıza uymalı. Uymayacaksa, Allah başka ülkelerde, başka takımlarda yolunu açık eylesin." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO