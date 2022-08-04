Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla yaptığı söyleşide merak edilenleri yanıtladı.



Torino'ya gitmek üzere olan Emirhan İlkhan için konuşan Ahmet Nur Çebi, yaşananları tek tek anlattı. İşte Çebi'nin sözleri...



"MENAJERİYLE MHATAP ETTİ"



Zorla güzellik olmaz. Kimseye ne yalvarırız, ne de sert bir tavır koyarız. Emirhan'a 'Burada kalman için orada ne veriyorlarsa verelim' dedik. Arkadaş bizi sadece menajeriyle muhattap etmek istiyor bizi. Bir emek verdi. Emeklere teşekkür etmemiz gerek. UEFA'nın 18 yaşının altında olan futbolcularla ilgili olarak sert tedbirleri var. Önceden de yapsanız kontrat sayılmıyor. Beşiktaş'ın altyapısından gelen bir oyuncu. Kulübüne bir değer verir, kontrat yaparsınız. Emirhan ile yaptığımız sözleşme vardı. Futbolcunun menajeri 0 bedelle çıkış talep etti. Biz de olmayacağını söyledik. 4.5 milyon euro verildiği takdirde gidebileceği bir anlaşma yapıldı. Çıkış maddesini koymasaydık sözleşme uzatmayacaktı. Sosyal medyadaki tavırları art niyetli buluyorum. Bu kadar az süre alan bir oyuncuyu yurt dışından getirsek bu fiyata bize hesap sorarsınız.



Emirhanın menajeri, Hasic ve Ljajic'in de menajeri. Ne yazık ki geldiğimden beri pek keyifli çalışamıyorum. Emirhan'ın ailesiyle görüşmek istedik, telefonları açmadılar.



ATINÇ VE NİHAT KAHVECİ...



Son 20 yılda altyapıdan yetiştirdiğimiz ve sattığımız oyunculara baktığınızda Nihat ve Atınç vardı. Futbolcu istemiyorsa burada kalması için baskı yapmam. Kontratla bağladığımız genç çocuklar köle değil. Onların bir hayatları var. Rıdvan'dan duyduğunuz gibi hayalleri var. Son 20 senede altyapıdan çıkardığımız 3-4 oyuncumuz değer ve talep gördü. Bunları yapan da ben ve yönetimimdir.



"GÖNLÜ OLMAYANI TUTMAYIZ"



Gönlü olmayan kimseyi Beşiktaş'ta tutmayız ve kimseyi köle gibi görmeyiz. Bir futbolcunun hayatını mahvetmek insani açıdan düşünmeyeceğim bir şeydir.



"25-30 MİLYON EURO EDİYORSA..."



Kontratına koyulan maddeyi kendisi ve menajeri istedi. Aksi halde sözleşme imzalamayacaklardı. Yani Beşiktaş hiç para alamayacaktı. Emirhan 25-30 milyon euro ediyorsa yüzde 20'si zaten bize gelecek. O zaman da bu rakam küçültülemez.



"5 MİLYON TL, TÜRKİYE, AVRUPA"

"PAZARTESİ GÜNÜ HER ŞEY NETLEŞİR"



Emirhan 18 yaşını geçti ve biz sözleşme yaptık. Ondan önceki sözleşmeler zaten geçersiz. Ailesi de bizle görüşmek istemedi. Çocuğa 5 milyon TL gibi bir para verildi. 'Oğlum sana ne veriyorlarsa gel burada da verelim' dedik. "Beşiktaş'ta ve Türkiye'de top oynamak istemiyorum. Avrupa hayalim var" dedi. Pazartesi günü her şey netleşir.





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