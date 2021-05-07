'Ahmet dede'den Uğurcan Çakır'a transfer önerisi!

Uğurcan Çakır, 'Ahmet dede' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Ahmet Kırcı'yı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Ahmet dede'den Uğurcan Çakır'a transfer önerisi!
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07 Mayıs 2021 15:20
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Akçaabat ilçesinde yaşayan ve 'Ahmet dede' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Ahmet Kırcı'yı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, kendi aracıyla tesislerden hareket eden ve ilçeye bağlı Adacık Mahallesi'ne giden Uğurcan'ın, ziyaret öncesinde bir fırına uğrayarak pide aldığı, güzergahta bulunanlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdiği görülüyor.

Uğurcan'ın ziyareti nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Ahmet Kırcı, "Uğurcan bana bir kere geleceğim dediyse, söz verdiyse gelir dedim." ifadesini kullandı.

Ziyaret sırasında Uğurcan Çakır'ı çok sayıda takımın istediğine de değinen Kırcı, "Seni herhalde her yerden istiyorlar. 25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir sene daha kalırsan iyi olur, daha fazla para kazanırsın. Hem sen hem de kulübü kazandırırsın." diye konuştu.

Her zaman kulübün yanında olduğunu vurgulayan Uğurcan ise yanında getirdiği maç formasını imzalayarak Ahmet Kırcı'ya hediye etti.









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