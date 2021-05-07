'Ahmet dede'den Uğurcan Çakır'a transfer önerisi!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Akçaabat ilçesinde yaşayan ve 'Ahmet dede' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Ahmet Kırcı'yı ziyaret etti.Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, kendi aracıyla tesislerden hareket eden ve ilçeye bağlı Adacık Mahallesi'ne giden Uğurcan'ın, ziyaret öncesinde bir fırına uğrayarak pide aldığı, güzergahta bulunanlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdiği görülüyor.Uğurcan'ın ziyareti nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Ahmet Kırcı, "" ifadesini kullandı.Ziyaret sırasında Uğurcan Çakır'ı çok sayıda takımın istediğine de değinen Kırcı, "" diye konuştu.Her zaman kulübün yanında olduğunu vurgulayan Uğurcan ise yanında getirdiği maç formasını imzalayarak Ahmet Kırcı'ya hediye etti.