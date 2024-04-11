Ahmet Çakar: "Mehmet Büyükekşi'yi ibra etmeyeceğim"

TFF delegesi olan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Mehmet Büyükekşi federasyonunu ibra etmeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Çakar: 'Mehmet Büyükekşi'yi ibra etmeyeceğim'
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11 Nisan 2024 12:57
Son güncelleme 11 Nisan 2024 13:22
TFF delegesi olan spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki seçim için açıklama geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Ahmet Çakar, Mehmet Büyükekşi federasyonunu ibra etmeyeceğini açıkladı.

Ahmet Çakar'ın açıklaması şu şekilde;

"Bir TFF delegesi olarak şartlar ve seçim tarihi ne olursa olsun Mehmet Büyükekşi federasyonunu asla ibra etmeyeceğim. Tüm hesaplar ve ilişki faaliyetleri mahkeme önünde incelenecek. Boş konuşmam, tam şenlik olacak."

TFF SEÇİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, Seçimli Genel Kurul'un 18 Temmuz'da yapılacağını açıklamıştı.

KULÜPLERİN KARARI

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kulüpler Birliği'nde yer alan kulüplerin yüzde 50'sinden fazlası, erken seçim kararı alınmaz ve seçim 18 Temmuz'da yapılırsa; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunu ibra etmeme kararı aldı.

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